Megvan a Művészetek Völgye Panoráma Színpadának programja! Hol találkozik Boban Markovic, a Kosheen, Básti Juli és az Elefánt? A Művészetek Völgye huszonkilenc programhelyszínen várja a látogatókat színházzal, irodalommal, tánccal, koncertekkel, újcirkusszal, hangversennyel, népzenével, kiállításokkal, workshopokkal, gyerek- és zöld programokkal. A Panoráma Színpad a Művészetek Völgye könnyűzenei nagyszínpada, mely nevét a fesztiválozóktól kapta 2016-ban és azóta is büszkén viseli. A Panoráma Színpad a Völgy tíz napja alatt, július 19. és július 28. között minden nap két koncerttel készül. Több nemzetközi előadó is ellátogat a Völgybe, a Panoráma Színpadon ad koncertet a német Alice Francis, a brit Amber Run és a Kosheen. Fellép a Boban Markovic Orkestar, vendégük Palya Bea lesz. A hazai kedvencek közül színpadra lép az Anna and the Barbies, a Quimby, a Bohemian Betyars, a Csík Zenekar. Lesz Random Trip és Hiperkarma, koncertet ad a Péterfy Bori & Love Band, a Margaret Island, a Kiscsillag, a 30Y, az Elefánt, a Vad Fruttik és az Irie Maffia. Fellép Dés László, vendége Básti Juli lesz, a Budapest Bár koncertjén Behumi Dóri, Kiss Tibi, Németh Juci és Tóth Vera énekelnek majd . A Völgylakók egy igazán egyedülálló jubileumi program részesei lehetnek: 10. születésnapját ünnepli Szabó Balázs Bandája, ennek örömére a Modern Art Orchestrával közösen redhagyó koncertet adnak. Alice Francis A temesvári születésű énekesnő Németországban él, triójával hip hop, swing, electro, jazz és swingtronic műfajokban alkotnak. Hirtelen robbantak be a köztudatba, rögtön olyan előadókkal álltak színpadra, mint Alicia Keys, Erikah Badu vagy a Public Enemy. Itthon a Shoot Him down című dalukkal váltak ismertté, július 20-án este fél 9-kor táncra hívják a közönséget a Művészetek Völgye Panoráma színpadán. Boban Markovic Orkestar Boban Markovic szerb trombitaművész, a hazai közönség óriási kedvence. Zenekarával igazi balkán életérzéssel töltik meg a színpadot és a nézőteret. A világzene rajongóinak garantált a buli, az örömzenéléshez Palya Bea is csatlakozik. A Boban Markovic Orkestar koncertje július 21-én, vasárnap 22.45-kor kezdődik. Amber Run A brit indie rock csapatot 2013-ban ismerte meg a nagyvilág, amikor az angliai Reading Festival BBC Introducing színpadán csaptak a húrok közé. 2014-ben jelent meg első albumuk, azóta óriási rajongótáborra tettek szert. A Művészetek Völgyébe július 25-én érkeznek és 20.30-kor lépnek fel. Kosheen Brit trip-hop, drum and bass és rock együttes, akiknek Hide U című slágerük a 2000-es években szinte mindenki fülébe belemászott. Az énekesnő Sian Evans, a csapat neve a japán "ko" és "shin" ("régi" és "új") szavakból ered. A Művészetek Völgye zárókoncertjét ők adják július 28-án vasárnap este 21.15-től. [2019.07.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.]

