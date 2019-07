Campus Fesztivál 2019 - 18 helyszínen zajlik az esemény Idén 18 programhelyszínnel készültek a szervezők, a sokszínűség, a biztonság, a komfortosság és a környezetvédelem jegyében. Úgy tűnik, a siker idén sem marad el, a fesztivál iránti érdeklődés már most várakozáson felüli. A zenei programkínálatban tíz kiemelt külföldi fellépő érkezik a Campusra, többek között az MTV-hőskorának két kedvenc rap-rock/hardcore/skate punk zenekara, a Dog Eat Dog és a Limp Bizkit, a mediterrán világ egyik legfelkapottabb dj-jé, Willy William és a norvég zenei producer és DJ, Alan Walker. Mintegy ezer zenész fordul meg a fesztivál négy napja alatt, a 248 zenei fellépőből a szervezők nem hagyták ki a helyi tehetségeket sem, több mint 60 debreceni zenekar és dj lép színpadra.



Nem egészen egy hét alatt, közel ötszázan építették fel a Nagyerdei Stadion szomszédságában elterülő fesztiválvárost, amit csúcsidőben körülbelül kétezer fő üzemeltet majd. A mai, nulladik napi programkínálat után a teljes fesztiválterületet csütörtöktől vehetik birtokba a látogatók.



Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató elmondta, hogy idén is sikerült magas színvonalú, országosan is kiemelkedő fesztivált összehozniuk, köszönhetően a szervezők áldozatos munkája mellett a támogatóknak, a debreceni vállalkozásoknak, a Debreceni Egyetemnek és Debrecen városának.



A Debreceni Egyetem évek óta növekvő népszerűségének egyik meghatározó eleme a Campus Fesztivál, a Nagyerdei Stadion mellett, mintegy 1200 négyzetméteren mutatkozik be az egyetem szinte valamennyi kara, több tanszék és szervezeti egység.



Új fejezet kezdődik 2019-ben a Campus Fesztivál életében. A Debrecenben egyre népszerűbb Békás-tó területén a Campus Fesztivál kísérő eseményeként július 19-én és 20-án a művészeté lesz a főszerep! Idén mutatkozik be első alkalommal a Campus ART, ahol a látogatók megismerkedhetnek a művészetek színes világával és interaktív módon kipróbálhatják, melyik művészeti terület áll hozzájuk legközelebb.



A Campus Fesztivál családi eseményként is a köztudatban van. Idén első alkalommal - a fesztivál szomszédságában - a Vidámparkban egy külön fesztivál várja a gyerekeket! A Campus KID egyszerre mutatja be a digitális és virtuális világ játékainak hazai hőseit és a hagyományos játékok világát. Egy helyen találkozhatunk a YouTube, a TikTok és a Fortnite birodalmának legnépszerűbb hazai szereplőivel és számos régivágású mesehőssel.



A Campus Fesztivál a számos programon és attrakción kívül több közérdekű és kényelmi szolgáltatást kínál. A fesztivál területén idén is kártyával lehet fizetni. Fizetésre Unipass és DEKa kártyával, HelloPay fesztiválkártyával valamint bármely kereskedelmi bank érintésmentes bankkártyájával lehetséges.



A Campus nem véletlenül büszke a legkomfortosabb fesztivál címére: kulturált beltéri mosdók, a stadion területén rengeteg angol wc, a főbejárat közelében nagy kapacitású kerékpártároló és korszerű értékmegőrző, laptop- és telefontöltési lehetőség, DKV jegypont, nagy választékot nyújtó szupermarket, mobil kormányablak, valamint szakképzett egészségügyi személyzet biztosítják a fesztiválozók kényelmét és biztonságát. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a közrend és a közbiztonság fenntartására a fesztivál ideje alatt. Fontos, hogy a résztvevők figyeljenek magukra, egymásra és a vagyontárgyaikra is. [2019.07.18.]

