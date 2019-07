Az első magyarországi handpan fesztivál - Igazi varázslat volt HUG 2019 - I. Hungarian Handpan & Worldmusic Gathering Július 4-7 között rendezték meg az első magyar handpan és világzenei fesztivál Cseszneken a MAG Instruments és a TOSODA Projekt saját finanszírozással. Négy nap alatt 35 zenekar koncertje, 4 DJ set, 12 zenei workshop és 21 előadás tette színessé a handpan - az ufo formájú, meditatív hangszer - köré szerveződött zenei találkozót. “Óriási élmény az egész fesztivál életrehívójának lenni, és érezni a sok apróbb akadály és nehézség mellett a könnyedséget, ami a résztvevőkből, a vendégekből, a zenészekből, az önkéntesekből és a szervező csapat tagjaiból áradt felém a fesztivál napjai alatt. Ebben a szellemiségben szeretnénk továbbra is folytatni a munkát és megtartani ezeket a csodálatos rezgéseket.” - összegezte benyomásait Szombathelyi Patrik, a MAG Instruments alapítója, a TOSODA Projekt, a spirituális drum ‘n bass trio handpan zenésze, a HUG fesztivál főszervezője. A HUG fesztivál - számokban: A HUG - Hungarian Handpan & Worldmusic Gathering (magyar handpan és világzenei fesztivál) idén első alkalommal került megrendezésre Magyarországon 2019. július 4-7. között.

A Bakonyban, a cseszneki a Kisbükk Majorban három színpadon magyar, portugál, német, osztrák, brazil és japán handpan zenészek adtak koncertet. Ezen kívül minden este más világzenei stílus képviselője zárta a programokat: ska, reggae, electro dance és népzenei táncházzal egybekötve.

Négy nap alatt 35 zenekar koncertje, 4 DJ set, 12 zenei workshop és 21 előadás valósult meg. A mintegy 100 fős, szervezőkből és önkéntesekből álló csapat 600 fesztiválozót látott vendégül, ebből elővételes bérletet több mint 240 vendég vásárolt.

A fellépők között volt a portugál Kabecao, a berlini Yatao duó, a Grammy díjra jelölt Alexandre Lora és a Japánból érkező Matzomoto Zoku duó, valamint a magyarországi handpan világ legfontosabb zenészei: Pável Norbert, Afronauta Nagy János, Szabadi Andrea és Szombathelyi Patrik. A fesztivált a PASO ska koncertje indította és az Operencia psychedelikus, fusion trance produkciója zárta.

A fesztivál saját dala, a „Rise”, a szervezők és zenésztársaikkal közösen improvizatív módon alkotott HUG “himnusz” 4,5 ezres nézettséget hozott. A HUG Facebook oldalát 2,3 ezren követik.

A HUG 2019 “zero waste” fesztivál volt, harmóniában a természettel kerültek kialakításra az étkezési, a fürdési lehetőségek és toilettek is.

Az M1 Hírcsatorna televíziós riportban tudósítást készített a fesztivál első napján. A riport itt tekinthető meg: Nyár 2019! - HUG 2019 - Az első magyar HANDPAN és világzenei fesztivál HUG fellépők mondták: “One of the best festival ever! ” - “ A valaha megélt egyik legjobb fesztivál” - Csobán Sára, Csángálló “Nem tudom szavakba foglalni a ma esti koncertet. Különleges volt a zenénk, a közönség és a szél harmóniája. Másként tekeredett a szinti meg én is. Valahogy olyan rezonanciája volt a helynek és az egésznek.” - Domokos Tibor, Óperentzia “Igazi varázslat volt, hála érte!! <3” - Ternyák Richárd, Earthjam “Végtelen szeretet és hála azért, amit össze hoztatok. Legenda és csoda, és nehéz lesz ezt überelni bárkinek és nektek is a következő években Varázslat volt, vegytiszta formában.” - Pável Norbert, Freedom Café “Amikor vége, és ránézek az emberek arcára, vagy köszönetként megölelnek, hát az az érzés semmihez sem hasonlítható. Amit adtam a zenémmel, ezerszeresen kapom vissza.” - Vértes Kornél, Dream Corner “Maga volt a Csoda ✨ A legcsodásabb fesztivál, ahol valaha jártam. Az emberek, a Bakony szépsége, az éteri muzsikák, a poik, a buborékok... köszönöm, hogy ott lehettem ❤️” Buboréktündér Fesztiválozók mondták: “Életem talán legszebb fesztiválja volt! Minden elismerésem!!! Bighug4allOfU!!!” (Papp Gergő) “Örök emlék marad, tényleg szuper volt! :)” (L Óbelt Le Grand) “Szívből gratulálok a szervezéshez, csodálatos volt a HUG, nagyszerű helyen, nagyszerű közösségben...! “(Janis Chopper) “Köszönjük szépen a hely választást, a nagyszerű zenéket, a szívvel-lélekkel készített ételeket, a kikapcsolódást, feltöltődést és a sok jó embert, akit egy helyre gyűjtöttetek! Hatalmas élmény volt! ”(Szalay Hajnalka) “Kiváló volt minden, egy kis ékszerdoboz ez a fesztivál. Tartsátok meg ilyennek ne akarjátok ennél sokkal többet ez így volt tökéletes ahogy volt.” (Ati al Orana) [2019.07.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.]

