Kapcsolatok • Alvin és a Mókusok Megnéztük az Alvin koncertet a Sportalshow Fesztiválon Pénteken egy remek fesztiválra, a Sportalshowra mentem le Esztergomba. Elsősorban az Alvin és a mókusokra voltam kíváncsi, de ha már arra jártam, több koncertet is megnéztem... és milyen jól tettem. Már régebben voltam ott Sex Action koncerten, így már ismertem a járást. Esztergomba simán,1 óra alatt leértem, csodálatos táj, vízpart, jó levegő fogadott. Kis sétával odaértem fél 5 körül a fesztiválra. majd megkaptam a napijegyet. Délután 5-kor kezdett a Toofar - ez egy remek kis punk zenekar. Ők jól megalapozták a hangulatot. Fellépett az est folyamán a Wackor is. Nagyon jó kis metál buli adtak.



Mátyás Attila Band is színpadra lépett, játszottak egy Sex Action dalt is a Nem használ a szó című művet. Este 9 lett és eljött az idő színpadra lépett a kedvenc zenekarom az Alvin és a mókusok. Szokás szerint Alvin póló és Alvin sapkába tündököltem. Első sorban álltam.



Elkezdődött az Intro, majd utána jött az Illúzió, hatalmas táncolás, tombolás, pogozás zajlott. Hang és a technika profi volt, még füstgép is volt, csak a kivetítő hiányzott. Színpad felett hatalmas Alvin felirat. Második szám után akadt egy kis technikai probléma, de a Alvin Crewok megoldották.



Csoma Viki a Bizalom című dalt esküvői ruhába adta elő és dalolászni hívta a közönséget.



Az Elbaszott szerelemnél mindenki elővette a gyújtót, telefont és világított. A Mossák az agyad tételnél mindenki közösen énekelte a közismert sorokat.



Az Aludj csak szerzeményt István, az Alvin énekese a kisfiának küldte. A koncert a Kurva élet című tétellel zárult.



Többek között játszották még a Konfliktus, a Sajnálom, a Lacika, Az erdőtől a fát, a Nem elég, az Én még tükörbe tudok, a Júlia, a Rendet a fejekben, és az Ínyenc falat slágereket.



A Tolerancia földje című kedvencemet hiányoltam...



- Erdős Norbert - Ui: Köszönöm a lehetőséget Szénegető Richárdnak, hogy ott lehettem. [2019.07.20.]

