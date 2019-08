Az élet dalos oldala műsorból megismert vidéki producer új kihívás elé néz A zenei producer a hírt nemrégiben posztolta privát közösségi oldalán. Tavaly a TV2 Zenebutik csatornájának reality műsorában adott rövid betekintést életébe Hársházi Szabi dalszerző-producer. A főként tehetségkutatós énekeseket menedzselő fiatal alkotó most új kihívással néz szembe: Közösség építésbe fog. Jelölteti magát polgármesternek falujában. Nemrégiben posztolta az alábbiakat privát közösségi oldalán a zenei producer, aki zenei munkájával az elmúlt években hozzájárult már több ismert és kevésbé ismert előadó sikereihez:



"Kedves niklai ismerőseim itt az éterben! Az utóbbi időben ha helyi emberekkel találkozom, valamint Niklához kötődő személyekkel (történt ilyen pl. ma is), kapom a kérdést mindjárt a beszélgetés legelején, hogy "Indulsz?" Ennyiből már tudom, hogy eme egy szavas kérdés mire is utal (így közeledvén az őszhöz.) IGEN! Jelöltetem magam polgármesternek a Helyi önkormányzati választásokon. ;-) " Ahogy az a posztból is kiderül sokak bíztatására és örömére polgármesterként szeretne tenni községéért idén ősztől. Azt a „Nikla" elnevezésű Somogy megyei települést szeretné építeni és szépíteni, ahol az ódaköltő Berzsenyi Dániel is élt és alkotott. Kicsit kutakodva az interneten, fellehető már egy a magyar zenei életből jövő producer, akinek bizalmat szavaztak Polgármesterként falujában. Ő nemmás mint DJ Spigiboy. Ő jelenleg is Vácrátót község polgármestere. Tudtuk meg. (Egyébként Spigiboy is látható volt több epizódon keresztül abban a bizonyos reality műsorban, amiben Szabi életét és munkásságát is nyomon követhették a TV nézők.) (Fotó: Zsirai Tibor) [2019.08.02.]