Fontos információk Fenyő Miklós hétfői koncertje kapcsán Fenyő Miklós hivatalos oldalán megjelent közleményt szószerint közöljük. Mivel tapasztaljuk, hogy a tegnapi siófoki koncert elmaradása többeket is érint, ezért megosztjuk Veletek a Szervezőktől kapott hivatalos közleményt. Tegnap Fenyő Miklós és teljes csapata, stábja ott volt a helyszínen, amikor hallottuk a Szervezők és a helyszín üzemeltetője által meghozott döntést a koncert megtartásával kapcsolatban. Mi is nagyon sajnáltuk, és reméljük, hogy hétfőn is sokan el tudtok majd jönni és együtt egy remek koncert részesei lehetünk. Közlemény:

"Tisztelt Jegyvásárlók, kedves Koncertlátogatók! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2019. Augusztus 05. hétfő 21 órára -mint hivatalosan meghirdetett esőnapra- halasztott Fenyő Miklós koncertre előre megváltott belépőjegyek teljes mértékben érvényesek és a hétfői napon ennek bemutatásával a koncert megtekinthető! Rengetegen és folyamatosan kérdezték a tegnapi nap folyamán, hogy mikor várható döntés a koncert megtartásával kapcsolatban, látva, hogy az időjárás és a leeső eső mennyisége vélhetően nem teszi lehetővé a koncert megtartását. Ezek a telefonhívások délutánra már olyan intenzívek lettek, hogy nagy volt a nyomás a szervezőkön a gyors döntéssel kapcsolatban. Délutáni órákban az online előrejelzések és a meteorológiai intézet által kapott információk arról szóltak, hogy nem fog elállni az eső a kezdésig. A koncert szervezői 17 órakor ezen információ, valamint a helyszínre addig is leesett hatalmas víz mennyiség alapján úgy látták megfelelőnek, hogy az Önök biztonsága érdekében a koncertet csak a hivatalos esőnapon lehet biztonságosan megtartani.

Ezt egyeztetve a Szabadtéri Színpad üzemeltetőjével és a hivatalos szervekkel, a szervezők részéről, mint egybe hangzó döntést hozták meg, ismét hangsúlyozva, hogy az Önök biztonsága érdekében, és szem előtt tartva azt az igényt, hogy a lehető legteljesebb koncertélményt tudjuk nyújtani az Önök számára!

A hétfői hivatalos esőnapon, az eredeti koncerttartalom minden változtatás nélkül bemutatásra kerül! Belépőjegyek visszaváltására kizárólag a hétfőn –mint hivatalosan előre meghirdetett esőnapon- megtartandó koncert elmaradása esetén van lehetőség! Bízunk benne, hogy a hétfői napon a koncert teljes mértékű lebonyolítását az időjárás nem befolyásolja majd!

Megértésüket köszönjük!

Jó szórakozást kívánunk!" [2019.08.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.]

Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu