Kapcsolatok • Majka (Majoros Péter) A szervezők megerősítették - Majka duplázik Majka duplázik a PLÁZSon augusztus 10-én! Nincs is jobb hely most a kánikula ellen, mint a Balaton partja. Pláne, ha a pancsolás és hűsölés mellett éjszaka belevethetjük magunkat az önfeledt szórakozásba. A siófoki PLÁZSon természetesen ezen a hétvégén sem lesz hiány buliból: pénteken PoolParty, Bailando - Latin Nights és Metzker Viki várnak, míg szombaton Majka tér vissza a nyáron másodjára egy masszív koncerttel a Hősök társaságában. A hétvége nyitányaként, pénteken a BeMassive medencés partyján lazulhatunk le a naplementében. A kánikulához forró táncok is dukálnak. Pontosan erről gondoskodik a Bailando - Latin Nights partysorozata, ahol latin-pop ritmusokra rázhatnak a csípők a Music Teraszon. A rutinos PLÁZSerek már tudják: ha péntek akkor Aréna és Metzker Viktória, akinek ezúttal Willcox lesz a vendége. Majka júliusi bulija annyira jól sikerült a Plázson, hogy a közönség visszakövetelte. Kívánságuk pedig teljesült is, így augusztus 10-én, szombaton az ózdi fenegyerek egy ráadás koncerttel korbácsolja fel a kedélyeket a vízparton. Előtte a Hősök segítenek, hogy kellően átmozgassuk magunkat egy ilyen zúzós este előtt. Majka után ezúttal is az Arénában afterezhetünk, ahol a Wannabe Beach idézi fel a legjobb '90-es és 2000-es évekbeli slágereket. A bulizás fáradalmait vasárnap a legfinomabb elektronikus dallamokkal pihenhetjük ki az Audio bbq-n, ahol ezen a héten Indigo Theory vár a rezidensek mellett. Az izomlazító fültornára strand belépővel ingyenes a belépés. A tartalmas hétvége után nem árt rögtön rápihenni a következőre, a hosszúhétvégén ugyanis egy igen izmos programkínálattal vár vissza a PLÁZS. Augusztus 16-án a Music Teraszon és a medencénél indul a bemelegítés, ahol a Truesounds csapata veszi át a terepet, fellép Peter Makto, Gregory S, Davko és Justrice is. Másnap Siófokra is lecsap a Balatoni Retro Láz, 18-án a GoldBeach Electronic Fest diktálja az ütemet, ahol Fritz Kalkbrenner is fellép, 19-én pedig a We Love Balaton fesztiválon folytatódik a party Don Diablo-val, míg 20-án a tűzijáték mellett Rakonczai Imre piano estjével tehetjük fel az i-re a pontot. [2019.08.08.]

