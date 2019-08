Lesz 4. Magyar Klipszemle - már lehet nevezni! A 2015-ben útjára indított kezdeményezés legújabb, negyedik epizódját 2019. október 10-én rendezik meg az Akvárium Klubban. A szakmai zsűri döntései mellett lesz idén is közönségszavazás. A Magyar Klipszemle létjogosultságát és fontosságát elsősorban az adja, hogy gyakorlatilag nincs komoly fórum, amelyen nyomon lehetne követni a magyar klipkészítést. A kezdetben kétnapos rendezvények tapasztalatait felhasználva a szervezők és a zsűri mostanra profi módszerekkel fogja szűrni, kategorizálni és kiválasztani az idei év legjobb magyar videoklipjeit. Az első Klipszemle 821 nevezése a megelőző öt év termése volt. Ezen a rendezvényen tanulta meg a zsűri, hogy nem lehet az alkotókra bízni, hogy milyen kategóriában indulnak – a klipek megtekintése után a zsűri sorolja be a műveket. A második szemlére – 2016-ban, tehát egyetlen év leforgása alatt – már 534 nevezés érkezett. Ebben az évben volt először közönségszavazás, még offline módon. A harmadik klipszemlén 665 nevezés volt. A fődíjat ebben az évben (2018.) egy teljesen kezdő rendező nyerte meg, ami azt támasztja alá, hogy a verseny nem előre eldöntött, és nem (csak) azok viszik el a pálmát, akiknek a legtöbb támogatójuk van... Ez volt az első egynapos szemle, kialakult az új zsűrizési rendszer. 2019. október 10-én a teljes Akvárium Klub a 4. Magyar Klipszemle programjával fog foglalkozni: a díjátadó mellett a versenyen kívüli alkotások is vetítővászonra kerülnek, a korábbi nyertesek akusztikus koncerteket adnak, valamint szakmai kerekasztal beszélgetések is lesznek. A program afterpartyval zárul. A fődíj 1,5 millió forint értékű eszköz- és erőforrás támogatás lesz (CineSuper, Kraft), a különdíjak pedig:

egynapos stúdió- és eszközhasználat klipforgatáshoz (Flashback Studio),

400 000 Ft értékű támogatás a legjobb magyar nyelvű produkciónak (NKA és Hangfoglaló Program),

fellépési lehetőség a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon,

150 000 Ft értékű ajándékcsomag az Absolut vodka felajánlásával, valamint

exkluzív anyag megjelenése a Recorder kiadványaiban. Az előszűrés során 6-800 klipre számítanak a szervezők. Ebből a zsűri körülbelül 120-150 klipet választ ki, amelyeket kategóriákba sorolnak. A fődíjat az az alkotás nyeri meg, amely minden szempontból a legjobb.



Az idei zsűri 12 tagja: Cseh Renátó (látványtervező, art director),

Éder Krisztián (korábbi nevén „SP”; fotográfus),

Fodor Máriusz (ex Magashegyi Underground, az egyik legkeresettebb hazai reklámzeneszerző),

Galler András Indián (rendező, kaszkadőr),

Inkei Bence (újságíró),

Kovács Eszter (rendező, art director),

Köbli Norbert (forgatókönyvíró),

László G. Gerzson (zenei és programigazgató),

Pálfi György (rendező),

Péterfy Bori (színész, énekes),

Virág Anikó (stylist, divatszerkesztő),

Miki 357 (kliprendező, a Magyar Klipszemle egyik megálmodója). Köbli Norbert elmondta, hogy egy ilyen rövid „film”, mint a videoklip megrendezésénél is fontos a forgatókönyv, valamint hogy zsűritagként ő az újszerűséget fogja keresni a pályázók alkotásaiban. Kovács Eszter számára az egyik legfontosabb kritérium az lesz, hogy mennyire kerek egész a klip, illetve hogy mi az a személyes dolog, amit hozzá tud tenni az alkotó. László G. Gerzson elmondta, „a klipgyártás nemzetközi szinten él és virul, csak teljesen megváltozott a dinamikája”. Azt tapasztalja, hogy míg korábban háromhavonta jelentkezett új klippel egy-egy előadó, most akár 1-2 hetente kihoznak 2-3 videoklipet. Az, hogy ez Magyarországon is bevett dolog legyen, László G. Gerzson szerint nem kizárólag a büdzsé kérdése, nagyon sok múlik az ötleteken. A 4. Magyar Klipszemlére nevezni 2019. szeptember 15-ig lehet, a közönségszavazásra 2019. szeptember 16-25. között kerül majd sor. A nevezés menetével – és az online szavazással – kapcsolatban a www.klipszemle.com oldalt és az esemény facebook oldalát érdemes figyelni. -Fejes Anna- [2019.08.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekar tagokat keres zenész » billentyűs [2019.08.12.]

