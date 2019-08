Ma adják át a Petőfi Zenei Díjat

Tizenkét kategóriában ma adják át a Petőfi Zenei Díjat.

A hazai könnyűzenei színtér legjobbjait immár negyedik alkalommal ismerik el, a díjátadó gálát Zamárdiban tartják a Strand Fesztivál nyitónapján.

A Petőfi Rádió, a VOLT Produkció és az M2 Petőfi TV közös díjának átadóján a showműsorban fellép Pápai Joci, a Halott Pénz, a Hiperkarma, az AWS, a USNK, az Acoustic Planet, a Useme és a francia Ofenbach.



A győztesek kihirdetése után a fesztivál MOL-Petőfi Rádió Nagyszínpadán ad koncertet a brit világsztár, John Newman, zenél a Follow the Flow és tűzijáték is az augusztus 20-i ünnep alkalmából.



A Petőfi Zenei Díj gáláját élőben közvetíti az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu, a műsorvezetők Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente lesznek



A kategóriák öt-öt jelöltjét egy zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló, csaknem száz tagú szakmai grémium választotta ki, a végeredményt a szakmai grémium és a közönség szavazatainak összessége adja.



A kategóriák között szerepel az év zenekara, az év férfi előadója, az év női előadója, az év videoklipje, az év akusztikus koncertje. Idén négy új kategóriában - az év szövegírója, az év gitárosa, az év ütőhangszerese és az év billentyűse - a Petőfi Rádió által összeállított öt-öt nevet tartalmazó shortlistből a korábbi életműdíjasok - Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor - választják ki a győzteseket. Idén is átadják az életműdíjat, amelyet a Petőfi Zenei Díj alapítói ítélnek oda.

[2019.08.20.]