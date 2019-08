Ezzel készül a kassai Thália Színház jubileumi évadában Magyar szerzők művei és a zeneiség jellemzi a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjjal elismert ötvenéves kassai Thália Színház jubileumi évadát - közölte a teátrum igazgatója az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Czajlik József a műsorban elmondta: társulatuk utazószínház, előadásaik ötven-hatvan százalékát különböző felvidéki és magyarországi helyszíneken játsszák, így folyamatosan jelen vannak vidéken, és olyanokhoz is eljutnak, akik másképp nem mennének színházba. Az 1969-ben az alapításkor is ez volt a cél, amikor a komáromi társulatból kivált egy progresszívebb csapat - tette hozzá. Kassán felvidékiek adományai segítségével alakították meg a színházat, ezt megköszönve kezdtek el tájolni, ami időközben alaptevékenységükké vált - idézte fel. A jubileumi évadról elmondta: elsőként Beke Sándor, a színház alapítója rendezésében Márai Sándor Kaland című színdarabját mutatják be, majd Malina Hedvig történetét dolgozzák fel. A Czajlik József által rendezett darab két felvonásban négy részből áll: első része opera, második operett, a harmadik egy oratórium, a negyedik pedig egy fórum lesz a nézőkkel. Az évadban Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című művét László Sándor vajdasági színházigazgató rendezésében láthatja a közönség, majd pedig egy fiatal rendező, Rédli Károly a Parasztoperát állítja színpadra - mondta. - MTI - [2019.08.23.] Megosztom: