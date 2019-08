Szarvasi Szilvanapok 2019 - jön a jubileumi esemény Idén is három napos szilvaünnepre készül Szarvas Délkelet-Magyarország egyik legnagyobb és legkülönlegesebb gasztrokulturális fesztiválja a szilva érés idején Szarvasra csábít. Az idei jubileumi szilvanapok szeptember 6-tól 8-ig várja a szilvás ételek kedvelőit, valamint azokat, akik szívesen töltenének el egy szórakoztató hétvégét a Körös parti kisvárosban. A három napos fesztivál a kulináris élvezeteken túl koncertekkel, kulturális és gyermek programokkal várja a látogatókat A Körös parti kisvárosban már igen csak nagykorúvá érett szilva ünnep fő küldetése; a szarvasi szilva népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó hagyományok bemutatása. A fesztiválon minden a hungarikummá "érett" pazar gyümölcsről; a szilváról fog szólni, így minden korosztály kedvére válogathat a titkos szilvás receptekből, minősített szilvapálinkákból, kézműves szilvás sörökből, na meg persze a rézüstökben rotyogó szilvalekvárokból is. A szarvasi szilvás programok péntek délután egy felvonulással veszik kezdetüket, majd koncertekkel (pl.:PMobil, Feláldozhatók, Cozombolis,Dirty Slippers, Molnár Dixieland Band, The Rollercoasters, Dynamite Dudes, Mr VASOVSKI és sokan mások.), és különleges hagyományőrző programokkal folytatódik a vasárnapi szilvabúcsúztató zárásig. Csasztvan András, a rendezvény megálmodója szerint érdemes felkeresni a tematikus udvarok helyszíneit is, legyen az a Kölyök udvar, ahol a gyermekek bontakozhatnak ki kedvükre, vagy a Kézműves sörök és a Borvidékek udvara, amelyek a felnőtteknek ajánlatos kitérő. A Lekvárosok utcája és a Sütisor pedig az ínyenceknek tartogat kihagyhatatlan lehetőségeket. A három napos szeptemberi eseményen Békés megye legjobb szakácsai, cukrászai is jelen lesznek– az ő tudásuk garancia arra, hogy minden kínált étel a legjobb minőségben kerül az asztalokra a Szilvanapokon. Az idei látványkonyhát is érdemes lesz meglátogatni, ahol ízes szilvás étkeket fognak készülni: Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, Venesz díjas Olimpiai Aranyérmes Mesterszakács vezetésével. A gasztrofesztiválon a hal alapanyag is meg fog jelenni, ami szintén egy jó partnere lesz a szilvának. (pl.: szilvapálinkával illatosított grillezett filézett harcsa) Az elmúlt években nagy siker volt a szilvás sütemények receptversenyének is, melyet idén is meghirdettek az olimpiai és világbajnok mestercukrász Erdős Hanna zsűrielnök vezetésével. Jelentkezni szeptember 1-ig díjmentesen lehet: Egy biztos, aki szeptember második hétvégéjén Szarvasra látogat, feledhetetlen élményekkel gazdagodik pompás szilvás ételek és sokszínű programok társaságában. Bővebben: a www.szilvanapok.hu oldalon! [2019.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekar tagokat keres zenész » billentyűs [2019.08.12.]

