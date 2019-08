Cserpes Laura sejtelmes nyilatkozata: "Hamarosan..." Szívének kedves helyen forgatott Cserpes Laura Nyár, Balaton, szerelem... Cserpes Laura legújabb dala és klipje mindezt elhozza az arra vágyóknak. Az énesnő a Te lehetnél című szerzeményéhez olyan helyen forgatott videót, amely igen fontos szerepet tölt be az életében. A Te lehetnél című dal, és a hozzá kapcsolódó klip több szempontból is fontos szerepet játszik Cserpes Laura életében. A dalt Somogyvári Dániellel közösen szerezték, a szöveget pedig szintén Laura jegyzi. A klip helyszíne is egyértelmű volt, csakis olyan környezet jöhetett szóba, amely fontos szerepet tölt be Laura életében.



"A Balatonon forgattunk, ez a hely ugyanis nagyon fontos számomra. Gyermekkorom óta rengeteg időt töltök itt nyaranta, most végre összeköthettem a munkát és a kikapcsolódást. Főleg Badacsony környéke áll közel a szívemhez, ez a vidék egészen lenyűgöző. Az apró borospincék, a csodálatos kilátás, egészen mesés. Mindig ámulatba ejt, hogy Magyarország milyen gyönyörű, rengeteg kincset rejt, csak észre kell venni a szépségeket" - mesélte Laura.



A csodálatos hangú énekesnő azonban mostanában egyre kevesebb időt tud kedvenc helyén tölteni, hiszen karrierje a fővároshoz köti.



"Szerencsére rengeteg munkám van, sok mindenen dolgozom. Hamarosan egy új oldalamat mutatom majd meg a közönségnek, amit már nagyon várok. A színpadon legközelebb talán már nem csak énekesnőként láthatnak majd, egy nagyon különleges eladásnak köszönhetően" - tette hozzá Cserpes Laura. [2019.08.24.] Megosztom: