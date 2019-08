Magyar zenészek a világ legnagyobb Beatles fesztiválján Hazánk népszerű Beatles tribute zenekara a The Bits képviseli 2019-ben Magyarországot és a magyar Beatles közösséget a világ legnagyobb Beatles fesztiválján, a liverpooli International Beatle Week-en (Nemzetközi Beatles hét). A felkérés egyenesen a világhírű Cavern Club-tól érkezett, ahol a Beatles 292 koncertet adott 1961 és 1963 között. A The Bits augusztus 23 és 26 között a fesztivál keretében 9 koncertet ad különféle helyszíneken, így a legendás Cavern Club-ban is. A liverpooli Beatle Week-et a 80-as évek óta rendezik meg és a kezdetben baráti összejövetelből kialakult Beatles fesztivál mára már turisták és Beatles rajongók ezreit vonzza. Közel 80, a világ minden tájáról érkező előadó egy héten keresztül ad koncerteket augusztus végén. "Célunk, hogy a fesztiválon kitűnjünk a nemzetközi mezőnyből. Jó esélyekkel indulunk ezen az úton, hiszen a The Bits multi-instrumentális tagjainak köszönhetően a Beatles egész életművéből képesek vagyunk felvonultatni dalokat eredeti 4 fős felállásban, olyanokat is, amelyeket a Beatles soha nem játszott a koncertjein, így exklúzív műsorokat adunk a világ másik feléről, az USÁ-ból és Japánból is érkező Beatles rajongóknak." - Derecskei Zsolt, zenekarvezető Az érdeklődők a zenekar Facebook oldalán és Instagramon követhetik nyomon a csapat minden mozzanatát Liverpoolban. [2019.08.24.] Megosztom: