Képgalériák • Follow the Flow koncert a Budapest Parkban Kapcsolatok • Follow The Flow Megnéztük: Follow the Flow koncert a Budapest Parkban - képekkel Díjeső és látványos sikerek övezik a fiatal együttes idei évét: az Év Videoklipje lett a Nem tudja senki című dalhoz készült klip, aranylemezt ért el a hasonló című album és az új klipek nézettsége is több milliós - a Budapest Parkba augusztus 29-ére meghirdetett koncertjük pedig telt házas lett. A koncerten rengeteg kisgyerek volt - a Facebookon élénk vita is támadt arról, érdemes vagy szabad-e gyerekeket vinni a Parkba esti koncertre. A közönség ezen kívül nagy többségében fiatal hölgyekből állt, utoljára júniusban a Backstreet Boys koncerten láttam ilyen elsöprő női fölényt. A nyár vége és a kitartó forróság ideális környezet volt annak a néhány pasinak a csajozáshoz - volt is, aki élt a lehetőséggel... Ilyen környezetbe robbant be tehát a Follow the Flow a Fedezékbe című dallal, hogy aztán különösebb csavar vagy megszakítás nélkül játsszák végig ezt a másfél órát. Nagy formában voltak a zenészek: a két gitáros és a hegedűs szinte saját show-t csinált, szólóztak, táncoltak, előrejöttek a színpad elejére, sőt a koncert végén a közönséghez is lementek a zenekari árokba. A Follow the Flow tagjai a laza rapper stílusukhoz méltóan járkáltak és ugráltak a színpadon, valamint rengeteg füst és tűzijáték is volt. Szakács Gergő egy átvezető részben elmondta, milyen nagy dolog számukra a telt házas Park-koncert: ő egy hatezer fős borsodi helységből származik, ehhez képest csak erre a koncertre tízezren jöttek el a kedvükért... A dalok közül óriási sikere volt a Maradok távolnak, a Nem fogadok szót című dalnak, a Gavallért tízezer néző énekelte együtt, ahogy a ráadásban a Porszemet és a Nem tudja senkit is - fiatal együtteshez képest elképesztő, milyen sok slágerük van már. A Budapest Parkban (https://www.budapestpark.hu) még szeptemberben is bőven tartani fog a szezon: mások mellett fellép a Vad Fruttik, egy estén Samantha Fox, a Boney M és a 80-as évek más diszkó sztárjai, lesz Rap Cirkusz, DJ Bobo, Honeybeast, Margaret Island, Brains... Tóth Noémi Fotó: Szatmári Péter Follow the Flow koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

