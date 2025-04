A Rudolf musical az új bemutató a Margitszigeten A Margitszigeti Színház idei szezonjában is kínál különlegességeket a musical szerelmeseinek. A Rudolf musical bemutatója júliusban három alkalommal, két szereposztásban lesz látható a Margitsziget nyári színházában. A címszerepet és a főszerepeket megformáló művészek számára a szereptudás mellett, komoly lelki felkészülést is igényel a történet valós személyeinek hiteles megformálása. A történelmi hitelességű mű a trónörökös Rudolf és a tragikus sorsú lázadó Vetsera Mária szerelméről szóló nagyívű alkotás. A főszerepekben Sándor Péter, Kocsis Dénes, Jenes Kitti és Nagy Alma Virág (e.h.), a hazai musicaljátszás kiemelkedő és fiatal színészei, akik a nyáron a Margitszigeti Színházban csillogtatják meg tehetségüket. Rudolf, a régen várt Wildhorn-musical végre megérkezik a Margitszigetre A Margitszigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház tavalyi sikeres együttműködése megalapozta az idei közös vállalkozást. Tagadhatatlan, hogy napjaink legkedveltebb műfaja a musical, mely minden korosztály számára élményt nyújt. A musical az a műfaj, melyben a színész és a rendező a közönség meghódítására, lenyűgözésére törekszik a zenés színház szinte korlátlan eszközeinek felhasználásával. Az a szórakoztató műfaj, amely az első pillanattól képes magával ragadni a nézőt. A Margitsziget patinás színháza, a szabadtér különleges adottágaival valóban előnyös helyszínt jelent a nagy, történeteket mesélő musical-produkcióknak. A zenés színház kedvelői bátran számíthatnak arra, hogy az új Rudolf musicalbemutató is igényt tart majd a nézők minden egyes érzékszervére. A Rudolf története nem mese. A cselekmény fontos történelmi eseményeket mutat fel az Osztrák–Magyar Monarchia korában, a kor eredeti patinájában. A Rudolf musical sodró, lendületes, nagy amplitúdóval átélhető mű, melyben Wildhorn dramatikus és nagyívű zenei költeménye elementáris hatását a kort idéző pazar látvány és koreográfia egészíti ki. Mindezek fókuszában maga a szerelem áll: Rudolf főherceg és Vetsera Mária katartikus egymásra találása. A Rudolf musical azt az élményt ígéri, melyre szívesen visszavágyik majd minden néző. Az utolsó csók Általában elmondható, hogy a könyvek, filmek és kiemelkedő zenés darabok a történelem nagy alakjairól születnek, ám sokszor a kevésbé ismert uralkodók, hercegek, harcosok élete tartogatja az igazán érdekes és fordulatos sztorit. Jelen esetben egy konzervatív apa mellett felnövő, liberális gondolkodású herceg házasságtörése a történet, melyet egy 17 éves lánnyal tesz meg, a lezárása mindennek pedig egy igencsak megkérdőjelezhető halál. Mennyi minden fért bele Rudolf főherceg, trónörökös 30 évébe? A darabból kiderül! A bemutatót július 3-án tartják a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az előadást összesen három alkalommal, még július 4-én és 5-én tekintheti meg a közönség. A trónörökös szerelmi története sztárokkal A darab Rudolf trónörökös és Vetsera Mária szenvedélyes, romantikus és tragikus véget érő kapcsolatát meséli el, drámai muzsikával és hatalmas slágerekkel. A fiatal Rudolf trónörökös abban a pillanatban ismerkedik meg a tizenhét éves bárónővel, amikor minden összeomlani látszik körülötte. Apjával, Ferenc József császárral egyre nyilvánvalóbb kibékíthetetlen politikai és emberi ellentéte, mindenütt besúgók veszik körül, feleségével boldogtalan a kapcsolata, és a magyarok ráadásul tőle várják a Monarchia válságának megoldását. Rudolf csapdában érzi magát, képtelen túllépni saját korlátain és megváltásként, vagy végzetes megoldásként(?) érkezik életébe a mindent elsöprő érzelem. A titkos viszony persze nem kerüli el a nagy manipulátor, Taaffe miniszterelnök figyelmét sem, aki esküdt ellensége Rudolf politikai karrierjének, melyet minden formában igyekszik megakadályozni, – mint karaktergyilkos – nem kímélve magánéleti boldogulását sem. További bonyodalmat szolgáltatnak az Osztrák–Magyar Monarchia irányítására készülő Rudolfot érő nehézségek: ideológiai szembenállása apjával, Ferenc József császárral; a magyar főurak szervezkedése, valamint kényszerű házassága Stefánia belga hercegnővel. Rudolf és Vetsera Mária halálának körülményei máig tisztázatlanok. A legvalószínűbb, hogy a páros öngyilkosságot követett el. Temérdek jel utalt arra, hogy mire készülnek, ám az akkori hatóságok nem vették komolyan a figyelmeztetéseket. Holttestüket 1889. január 30-án találták meg a Mayerling településen álló vadászkastélyban. A hivatalos ok öngyilkosság, azonban többen politikai merényletet sejtenek a háttérben és úgy gondolják, a trónörökös nem maga vetett véget az életének. A megújuló darab Bakos-Kiss Gábor rendezésében kerül a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadára, a címszerepben Sándor Pétert és Kocsis Dénest láthatjuk majd, míg további főszerepekben Jenes Kitti, Nagy Alma Virág áll majd a közönség elé, valamint a Győri Nemzeti Színház társulata, kiváló művészei. A zenei vezető és karmester Silló István, a díszlet- és jelmeztervező Árva Nóra, a koreográfus Szöllősi Krisztina. Jegyvásárlás Kiállítás Rudolf életéről a Víztoronyban A Margitszigeti Színház a bemutató alkalmával egyedi kiállításra is készül. A tárlaton keresztül elénk tárul majd a trónörökös Rudolf és korának története, mégpedig a mai kor számára hiteles forrásnak tekinthető Larisch grófnő önéletrajzi könyve, valamint Rudolf trónörökös felesége Stefánia levelei és visszaemlékezése alapján. A kiállítás a történet minden fontosabb szereplőjét igyekszik bemutatni, elsősorban a trónörököshöz kötődő kapcsolatokat, Rudolf gyerekkorát is érintve: a főherceg tudományos, politikai nézeteit, a családhoz való viszonyát, a megfigyelésekkel kísért botrányos magánéletét, a sorsát előrevetítő történéseket, melyek kódolták, sodorták a végzetes tett felé a szerelmeseket. A kiállítás a Margitszigeti műemlék Víztoronyban kap helyet, mely a színházjeggyel rendelkező nézők számára ingyenesen látogatható. Zene: Frank Wildhorn

Forgatókönyv és dalszövegek: Jack Murphy

Ötlet: Rudi Klausnitzer / Vereinigte Bühnen Wien (Dramaturgia: Peter Back-Vega és Michaela Ronzoni)

Eredeti jogok: VBW International GmbH

Linke Wienzeile 6, A – 1060 Vienna, Austria, international@vbw.at, www.vbw.at Margitszigeti Színház

Fotó: Margitszigeti Színház - Gálos Mihály Samu [2025.04.07.] Megosztom: