Alan Walker is érkezik a SZIN-re Újabb világsztárt jelentett be a Coca-Cola SZIN. A korábban napvilágot látott nemzetközi sor - Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt és Carpetman – mellé csatlakozott, a tíz éve Faded című slágerével a nemzetközi zenei világba berobbant és azóta hatalmas sikereket halmozó Alan Walker. És közben újabb hazai kedvencekkel szaporodott a fellépők listája, valamint már látható a napi bontás is. Alan Walker hipnotikus és nagy energiájú lemezeivel hódította meg világszerte a rajongók szívét, az elmúlt 10 évben több mint 650 koncertet adott, köztük a legnagyobb fesztiválokon, mint a Coachella vagy a Tomorrowland. 115 milliós követőbázissal, 12 milliárdnál is több YouTube megtekintéssel és 50 milliárdnyi hang- és videóstreammel komoly eredményeket tudhat magáénak. A világ legjobb DJ-it soroló DJ Mag Top 100 listán a legjobbak közt szerepel. A mindig maszkban fellépő előadó tavaly először lépett jellegzetes arcfedője nélkül a közönség elé, többen már arról beszélnek, hogy ez valami izgalmas dolognak az előjele, talán összefüggésben azzal, hogy idén 10 éve jelent meg a Faded című dal, ami mára 3,7 milliárd YouTube megtekintéssel büszkélkedhet. A nyárzáró fesztiválra érkezett félszáz új hazai név is, köztük Krúbi, a Csaknekedkislány, Pogány Induló, T. Danny, Co Lee, a ValMar, Majka és külön, élő produkcióval Curtis, cserihanna vagy akár a Máklikőr és lekvárherceg.



A most bejelentett nevek teljes listája:



30Y, 6363, Alan Walker, Analog Balaton, Aurevoir., Bëlga, ByeAlex és a Slepp, CHRSTPHR, Co Lee Live Band, Curtis live, Csaknekedkislány, cserihanna, Dánielfy, Duckshell, Esti Kornél, Filc, Fish!, Fool Moon, Grasa, Gypo Circus X Szirota Jennifer, Gyuris x Szalai, cibi, Gently Da Spittah', L1, Hundred Sins, Hűvös, Irie Maffia 20, Ivan & The Parazol, JoerJunior, Kolibri, Krúbi, Lagzi feszt, Lazarvs, lekvárherceg, Majka, Margaret Island, Máklikőr, Mehringer, Mirror Glimpse, Necc Party, PASO, Platon Karataev, Pogány Induló, Prala és a Banda, Punnany Massif, Sterbinszky x Mynea, Szlimmy, T.Danny, ValMar, Várhegyutca, Várkonyi Csibészek. Napi bontás A bérletek mellett megjelentek már a napijegyek is. [2025.04.12.]