Hogyan hat az olvasás és a hangoskönyv a gyerekekre? Képzelj el egy hideg téli estét, amikor a gyerekek takaró alatt összebújva hallgatják kedvenc meséiket. De vajon melyik forma a leghatékonyabb: a hangoskönyvek, a közös olvasás, vagy ha egyedül kalandozik a könyvek világában? Minna Huotilainen finn agykutató szerint mindhárom módszer fontos szerepet játszik a gyerekek fejlődésében, de más-más módon. A hangoskönyvek varázsa A VOIZ hangoskönyvei, amellett, hogy kényelmesek, hatalmas előnnyel bírnak: képesek bővíteni a gyerekek szókincsét, még akkor is, ha a kis hallgatók újra és újra ugyanazt a mesét hallgatják. Nem csoda, hiszen az ismétlés nagyszerűen segíti az információk rögzítését. Meglepő módon, a hangoskönyvek hallgatása közben a gyerekek jobban átadhatják magukat a történet érzelmi világának, mint amikor a szülők olvasnak fel nekik. Személy szerint mindig is lenyűgözött a gondolat, hogy a hangoskönyv hallgatása közben a gyerek szinte teljesen a saját bőrén érezheti a mese történéseit. Olyan, mintha más dimenzióba lépnének át – és ezt a tapasztalatot mindenképpen érdemes kihasználni. A közös olvasás ereje A közös olvasás nem csupán egy együtt töltött idő, hanem egy interaktív folyamat, amely során a gyermek kérdéseket tehet fel és megoszthatja saját gondolatait. A szülőknek vagy más felnőtteknek felolvasni a gyerekeknek egy rendkívül erőteljes tanulási eszköz, hiszen az ilyen közös pillanatok során a gyerekek szociális készségei és nyelvi képességei ugrásszerűen fejlődnek. Egy személyes emlék: gyerekként minden este alig vártam, hogy anyukám felolvassa nekem az esti mesét. Nem csupán a történetekért, hanem az együtt töltött időért is, amely szorosabbra fűzte a köztünk lévő kapcsolatot. A közös olvasás ilyen módon a családi kötelékek erősítésére is kiváló lehetőség. Az önálló olvasás Az önálló olvasás élménye egészen más szintre emeli a gyerekeket. Nincs is annál izgalmasabb, mint amikor egy kisgyerek önállóan fedezi fel a könyvek rejtélyeit! Az olvasási élmény nemcsak a kreativitást és a kritikus gondolkodást serkenti, hanem személyes kapcsolatban is segít a fiatal olvasóknak a világ megértésében. Gyerekkoromban emlékszem, mennyire szerettem különféle kalandregényekbe merülni. Az önálló olvasás megtanított arra, hogy értékeljem a saját belső világomat, és hogy a könyvek által nyújtott perspektívákat a mindennapi életbe is beépítsem. Egyensúly a különböző módszerek között A három megközelítés mindegyike értékes, és nem érdemes egyiket sem elhanyagolni. Minden gyerek más, és ami egyiküknek működik, az a másiknál másképp hat. Hiszem, hogy a lényeg az egyensúly megtalálása, hogy mindhárom módszer valamilyen formában jelen legyen a gyerekek életében. A digitalizáció és a különböző médiaformátumok világában, ahol a VOIZ is kínál különféle lehetőségeket, elengedhetetlen, hogy a könyvek szeretete több irányból is megjelenjen a gyerekek életében. Így nemcsak javíthatják az olvasási képességeiket, de gazdagodnak is azok a tapasztalatok, amelyek életre szóló boldog emlékként maradnak meg bennük. Ha pedig ezek az élmények összefonódnak a családdal, az már csak hab a tortán. [2025.04.12.]