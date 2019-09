Idén is lesz Budapest Borfesztivál a Budai Várban Szeptember 5 - 8. között nyitja meg kapuit a 28. Budapest Borfesztivál a Budai Vár teraszain! A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja a borozni, kikapcsolódni, szórakozni vágyókat a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a megújuló Budai Várban.



A vendégek nappal és esti fényében is káprázatos panorámát élvezve kóstolhatják meg a közel 200 hazai és külföldi kiállító több ezer borát. Az idei év fókuszába az Egri borvidék, a Bikavérek és Egri Csillagok, a helyi gasztronómia és kultúra kerül.



Programok

2019. szeptember 5. csütörtök 17:30 Antonia Vai & Günsberger Ákos Duó - Oroszlános színpad

18:00 Megnyitó - Fesztiválszínpad

18:30 Dánielfy Gergely - Utazók - Fesztiválszínpad

18:30 Hangácsi Márton - Savoyai színpad

20:30 - The O'Sullivan Three Oroszlános színpad

21:00 Kiscsillag - Fesztiválszínpad

21:00 PASO Akusztik Trió - Savoyai színpad 2019. szeptember 6. péntek 17:00 Káel Norbert és Jazzical Trió - Fesztiválszínpad

17:00 VinAgora borkóstoló - Savoyai színpad

18:00 Spar borkóstoló - Savoyai színpad

18:00 Szalai Lotti - Oroszlános színpad

19:00 Lukács Miklós - Balog Kálmán cimbalomduó - Fesztiválszínpad

19:30 Valami swing - Hot jazz & cool swing - Savoyai színpad

21:00 Scast Trió - Oroszlános színpad

21:30 Sárközy Lajos és zenekara - Fesztiválszínpad

21:30 Balogh Tomi Trió - Savoyai színpad 2019. szeptember 7. szombat 12:00 Magyar Jazz Napja - Egész nap, az összes színpadon!

14:30 Oláh Kálmán Jr Quartet - Fesztiválszínpad

15:00 Hász-Gyárfás-Oláh zenekar - Savoyai színpad

16:00 Gáspár Károly Trió - Fesztiválszínpad

16:00 Antal Tibor - Oroszlános színpad

17:00 Spar borkóstoló - Savoyai színpad

17:30 Berdisz Művek - Fesztiválszínpad

18:00 VinAgora borkóstoló - Savoyai színpad

18:30 Antal Gábor - Oroszlános színpad

19:30 JAZZ VÁGTA: Dés László, Szakcsi Lakatos Béla, Deseő Csaba, Oláh Kálmán, Balázs Elemér, Egri János, Kőszegi Imre, Berki Tamás, Fekete - Kovács Kornél, Gőz László - Fesztiválszínpad

20:00 Rodek Balázs zenekara - Savoyai színpad

21:00 Sebestyén Patrik - Oroszlános színpad

21:30 Peet Project feat. Deseő Csaba, és Zsoldos Dániel - Fesztiválszínpad 2019. szeptember 8. vasárnap 12:00 Fonó Népzene és Néptánc Gála - Egész nap, az összes színpadon!

13:30 Borrendek bemutatása - Fesztiválszínpad

13:45 Felvonuló együttesek műsora, közreműködik a Kertész Táncegylet - Fesztiválszínpad

14:00 Dalinda és zenész barátai: Halászi Lehel, Szabó Dániel, Bognár András - Savoyai színpad

14:00 Szlama László és Berkics András duó - Oroszlános színpad

14:30 Fanfara complexa - Fesztiválszínpad

15:45 Muzsikás Gála - számos közreműködővel: Corvnius Néptáncegyüttes, Berecz István, Kacsó Hanga Borbála, Éri Márton, Szabó Dániel - Fesztiválszínpad

16:30 VinAgora borkóstoló - Savoyai színpad

17:00 Magos - Oroszlános színpad

17:30 Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Kalotaszeg című műsora - Fesztiválszínpad

18:00 Balogh Melinda: Napkerék - Savoyai színpad

19:00 Dűvő - Oroszlános színpad

19:30 Aurevoir - Fesztiválszínpad További részletek az eseményről ide kattintva elérhetőek. [2019.09.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.]

Oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu