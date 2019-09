Világhírű sztárvendégek a 3. Budapesti Klasszikus Film Maratonon A Magyar Nemzeti Filmalap által szervezett 3. Budapesti Klasszikus Film Maraton meghívására Budapestre érkezik Pierre Richard, Michael Nyman, Udo Kier, Johanna ter Steege és Magda Vásáryová. Az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton vendége lesz Michael Nyman világhírű filmzeneszerző (a három Oscar-díjjal kitüntetett Zongoralecke zeneszerzője és Peter Greenaway kultikus filmjeinek alkotótársa), Pierre Richard, a francia vígjátékok sztárja, a Balfácán, a Félénk vagyok, de hódítani akarok, a Magas szőke férfi felemás cipőben főszereplője, Udo Kier világhírű német származású, amerikai színész, Bódy Gábor Psyché című filmjének főszereplője, valamint Magda Vásáryova színésznő, akit Jiří Menzel Sörgyári capriccio-jának elbűvölő szőkeségeként szeretett meg a magyar közönség. Szabó István berlini Ezüst Medve és Európai Filmdíjas Édes Emma, drága Böbe című filmjének, a Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum és Filmlabor által restaurált változatának bemutatójára Budapestre érkezik a film főszereplője, Johanna ter Steege is. A Budapesti Klasszikus Film Maraton idei egyik díszvendége a világhírű francia filmsztár, Pierre Richard. A fesztivál közönsége szeptember 6-án, pénteken, 16 órakor találkozhat Pierre Richard-ral az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Félénk vagyok, de hódítani akarok (1978) című film vetítése előtt. Aznap este 19.30-tól, a Szent István téren, ingyenes szabadtéri vetítésen láthatják a nézők a Magas szőke férfi, felemás cipőben (1972) című vígjátékot, amely előtt Pierre Richard mond bevezetőt. A Budapesti Klasszikus Film Maraton idei témája a film és a zene kapcsolata. Michael Nyman vezeti be szeptember 9-én, hétfőn, 19.30-tól a Szent István Bazilika előtti téren Dziga Vertov avantgárd vizuális szimfóniáját, az Ember a felvevőgéppel (1929) című némafilmet, melyhez Michael Nyman komponálta a zenét. Michael Nyman szeptember 10-én, kedden, 16.30-tól beszél filmes és zeneszerzői karrierjéről a Filmalap népszerű Fast Forward Programjának keretében, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A beszélgetést a Zongoralecke (1993) című három Oscar-díjjal kitüntetett film vetítése követi, melynek zenéjéért Michael Nyman Golden Globe- és Oscar-díj jelölést is kapott. A Budapesti Klasszikus Film Maraton meghívására Budapestre érkezik az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb német színésze Udo Kier. Udo Kier szintén a Fast Forward Program szervezésében tart előadást szeptember 8-án, vasárnap, 16.00 órától az Ódry színpadon, majd 18.00 órától a Bódy Gábor rendezte Psyché (1980) frissen felújított kópiáját vetítik az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A közönség a film eddig soha nem látott próbafelvételeiből is láthat egy rövid részletet. A fesztivál sztárvendége lesz Johanna ter Steege holland színésznő is. A Szabó István rendezte Édes Emma, drága Böbe (1992) című alkotás a 3. Budapesti Klasszikus Film Maraton zárónapján, szeptember 11-én, szerdán az Uránia Nemzeti Filmszínházban kerül bemutatásra, Johanna ter Steege, Szabó István, Koltai Lajos, és Börcsök Enikő jelenlétében. A Budapesti Klasszikus Film Maratont a hazai közönség egyik kedvence, Magda Vásáryová szlovák színésznő is megtiszteli jelenlétével. A Sörgyári capriccio (1981), Jiri Menzel világhírű alkotása szeptember 5-én, csütörtökön, 18.30-tól látható az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a vetítés előtt Kerekes Vica színésznő beszélget Magda Vásáryová-val. [2019.09.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.]

