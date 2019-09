Szeresd velem - mutatjuk az érzéki dalt! Huber Péter Szeresd velem újdonsága már nyáron megérkezett, de mi most bukkantunk rá.... mutatjuk a szerzeményt. "A zenét és szöveget magam írtam, valamint hangszereltem is, a dob és basszus témákban Nagy Bálint volt a szerzőtársam. A dal könnyed, szintitpop témában íródott, ezzel új stílusirányt adva a korábban képviselt pop-rock/indie-rock vonulatnak. Az irányváltás abból fakad, hogy már egy ideje szerettem volna valami olyasmit vinni a zenémbe, ami megbontja a szokásos rockos, torzított gitár köré szőtt zenei megoldásokat és így egy ízesebb, érdekesebb hangzásvilgba vihetem a tisztelt hallgatókat." - kezdte Péter.



Hozzátette: "A hangszerelés eszköztárából nem sajnáltam használni a szintis műfajra jellemző arpeggiatorokat, padeket, és az átütő hangú lead hangszíneket, mindezt úgy, hogy meghagytam a standard hangszeres részeket is, úgy mint a zongora és gitárok. Az új, képviselni kívánt stílussal talán még több zenét kedvelő hallgatóhoz eljuthatok és megszólíthatom azokat is akik a könnyedebb, populárisabb zenét kedvelik, hogy “gyere és szeresd velem!” :) A dalhoz korábbi koncertjeimből összevágott jelentekre illesztett szöveges videó készült, Fuchs Gergő munkájának köszönhetően." [2019.09.05.] Megosztom: