EUnderground Fesztivál lesz Budapesten A 20. század történelmét szeretné közelebb hozni a fiatalokhoz az EUnderground Nemzetközi Kulturális Fesztivál, amelyet szeptember 19-én tartanak a fővárosi Dürer Kertben. A rendezvény a volt szocialista országok egy kevésbé ismert kulturális örökségét tárja fel: az 1945-89 közötti kelet- és közép-európai "ellen-kulturális" mozgalmakat. A hét ország közreműködésével megvalósuló fesztivállal azokra a művészekre emlékeznek, akik a totalitárius állam cenzúrájának áldozatai voltak, mert a hivatalos ideológiától eltérő álláspontjuk volt vagy alternatív művészeti eszközöket és kifejezési formákat használtak - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott ajánlójában.



Az EUnderground Fesztivál bemutatja azon művészek sorsát is, akiket politikai nézeteik, művészi stílusuk vagy témájuk miatt száműztek a "hivatalos" kultúrából (tiltott vagy tűrt megítélés alá estek). A rendezvény célja a fiatal generációk figyelmének felkeltése, valamint a múlt kulturális értékeinek feltárása.



Az esemény első részében Dariusz Lesnikowski a hetvenes-nyolcvanas évek lengyel alternatív színházairól tart előadást, felszólal a Szlovákiából érkező Ladislav Snopko, a cseh Martin Pilar a korszak tiltott verseiről beszél, a Szófiai Művészeti Galériától érkező Krasszimir Iliev Dimitrov A cenzúra és az ellenállás formái - az állam és a művészek szembenállása 1944-1985 között címmel tart előadást, Eldon Gjikaj pedig az albániai irodalmi és művészeti ellenállás történetét vázolja. Műhelymunka keretében szó esik a nemzetközi szamizdat kultúráról is.



Délután tárlat nyílik a Dürer Kertben: a hat ország közreműködésével megvalósuló vándorkiállításon tizennyolc művész és művészeti csoport munkásságán keresztül mutatják be a kulturális cenzúra működését az egykori keleti blokk államaiban. Lesz underground filmklub is, amelyhez a Magyar Nemzeti Filmarchívum és a Balázs Béla Stúdió gyűjteményeiből válogattak Gazdag Gyula, Hajas Tibor, Monory Mész András, Sára Sándor és Halász Péter munkáiból. Az érdeklődők a kommunista propagandát terjesztő és agitációs témájú hangosított diafilmekbe is betekintést nyerhetnek.



Mircea Florian előadásának és koncertjének témája az ellenálló fiatalok zenéje Romániában, az Excelsior Színház performanszában pedig két fiatal színész fekete humorral értelmezi újra a román színház cenzúráért felelős tisztviselőjének archív feljegyzéseit. Lesz továbbá moldvai csángó táncház a Berka Együttessel, szó lesz a Cseh Tamás és barátai által 1961-ben alapított bakonyi indián törzsről, akusztikus koncertet ad Víg Mihály (ex-Trabant, Balaton), a záró akkord pedig 21 órától Török Ádám és a Mini fellépése lesz.



Az EUnderground Fesztivál szervezője a Laterna Magica, támogatója az Európa a polgárokért program és a Nemzetközi Visegrádi Alap. A rendezvény valamennyi programja ingyenes. - MTI - [2019.09.09.]

