Indul a Fonó Budai Zeneház idénye A nyári szünet után jövő héten újra kinyit a Fonó Budai Zeneház. A koncert- és tánchelyszínként, lemezkiadóként, fesztiválszervezőként is működő Fonóban szerdán lesz a hagyományos évadindító táncház. A szeptember 11-i táncházban három zenekar muzsikál. A Fonó Szerda már kedden elkezdődik: a táncoktatáson élő zene és kiváló tánctanárok lesznek 19 órától, a vonós táncházban pedig szerdánként 20 órától erdélyi, moldvai és délvidéki muzsikával várják az érdeklődőket - közölték a szervezők az MTI-vel.

Ősszel a felcsíki táncokkal ismerkedhetnek a résztvevők kezdő és haladó csoportokban. A Csíkszeredától északra, a Bogáti szoros és Balánbánya közötti felcsíki terület a székelység táncainak régiesebb vonásait őrzi, a kemény ritmikusság és a játékosság egyaránt jellemzi. Korábban egész Felcsíkon hegedűvel és gardonnal muzsikáltak, később került be a zenekarba a hegedű-kontra, majd a bőgő, amely a gardon szerepét vette át. Az első felcsíki táncoktatás szeptember 10-én kedden lesz. A táncház két teremben zajlik, szeptemberben a Góbé és a PásztorHóra, a Fokos, a Bajkó és az Ördöngös zenekar muzsikál itt.



Folytatódnak a tavaly bevált Fonó sessionök az ír kocsmai örömzenélések mintájára. Új csoport indul Porteleki László prímás (Muzsikás együttes) vezetésével vonós örömzene címen, emellett folytatódik a gyimesi, ír, görög, moldvai, padkaporos-tekerős és a ritmus, avagy ős jam session is, amelyekre a belépés ingyenes.



Tizedik éve tartja rendszeres táncházát a Fonóban minden második pénteken a Berka együttes. Két teremben párhuzamosan zajlik a táncház: a nagyteremben moldvai, az előtérben vonós táncházhoz csatlakozhatnak a résztvevők. Az első Berka táncház szeptember 20-án lesz. A 2016-os Fölszállott a páva vetélkedőből jól ismert Sarjú Banda havonta egyszer táncházat muzsikál: a szintén ingyenes Kamasz táncházba a tizenéveseket várják a szervezők szeptember 28-tól. A tánctanár Bacsó Lilla és Darabos Péter, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai.



Hetente csütörtök este rendezik meg a Kamaracsütörtököket, amelyen műfajtól függetlenül egy-egy fiatal zenekar mutatkozik be. Az első estén, szeptember 26-án a JAP trió lép színpadra.



A szeptemberi koncertprogramban szerepel Dresch Mihály népi kvartettje, a Dresch Vonós Quartet, a Chalga és a Moonshine Bros, valamint a Gypo Circus. Szintén ebben a hónapban ad helyet a Fonó a lengyel alapítású nemzetközi projektnek, a Voicingers Fesztiválnak, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a legszínesebb és legautentikusabb friss zenei projektekbe. A fesztivál központi motívuma az improvizáció. A Fonóban három koncertest és workshopok lesznek szeptember 17. és 21. között a Visegrád Fund támogatásával; zenél a Karnas Formula, amely lengyel zenészek és a hazai ütős, Dés András koprodukciója, játszik a francia-lengyel Manu Domergue's Pebble In The Shoe, és színpadra lép a Harcsa Veronika Voicingers Special formáció is.



A koncerteket jam session követi. A mesterkurzusokat Harcsa Veronika és Bazsinka Ágnes, a francia Manu Domergue és a lengyel Grzegorz Karnas (ének), a szintén lengyel Grzegorz Maslowski (dob), a szlovák Jana Bezek (zongora) és Dés András (ütőhangszerek) vezeti. [2019.09.09.]

