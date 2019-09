Van-e még álmom? - megérkezett Szirmai Móni új dala Van – e még álmom? címmel péntek 13-án debütált Szirmai Móni legújabb dala. Van–e még álmom?... miért pont ez a címe? Van – e még álmod?

Természetesen több is van. A mostani legfontosabb, hogy a közönség szeresse ugyanúgy a dalt, amilyen szeretettel mi készítettük.

Ez a dal az elsővel ellentétben egy másik életszakaszról szól. Bár a magánéletemről nem igazán szeretek beszélni, mert az csak az enyém, de változások történtek az életemben. Aki figyel, az esetleg le is tudja vonni a következtetést. Van számtalan álmom. És hinnem kell és hiszem is, hogy minden a legnagyobb rendben van  A dal szövegírója, zeneszerzője ismét Szántó Sándor (Retro Stúdió)

Igen. A Retro Stúdióval több közös dalt tervezünk. Folyamatosan dolgozunk. Szeretünk együtt dolgozni. Szeretek ott lenni a folyamatoknál, hiszen mindent közösen találunk ki, mindent megbeszélünk. Sanyi egyedi hangzást próbál adni a daloknak. Szeretjük a kinyíló refréneket és nem követjük az aktuális zenei trendeket. Egyszerűen csak alkotunk. Hihetetlen füle van. Nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. És természetesen a humor (Szántó Sándor humorista is) átlendít minden nehézségen és fáradságon. A stúdió egy Retro szentély. Néha csak bámulom a sok vitrinbe zárt emléket, ami a gyerekkoromat felidézi, ettől nagyon vidám leszek :) Akkor ezek szerint lesz folytatás is?

Természetesen!