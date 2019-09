A Next.Ape Budapesten - Harcsa Veronika belgiumi zenekara először Magyarországon Első alkalommal ad koncertet Magyarországon Harcsa Veronika belgiumi zenekara, a Next.Ape. A formáció szeptember 27-én játszik az újbudai A38 hajón. A Next.Ape tagjai mindannyian dzsesszzenészek, mégsem dzsesszt játszanak, hanem elektronikával és improvizációkkal megspékelt alternatív popzenét. A formációban az énekes Harcsa Veronika mellett két belga zenész szerepel, a dobos Antoine Pierre és a gitáros Lorenzo Di Maio, a billentyűs a luxemburgi Jérome Klein - írják a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben.

Mint felidézik, a négytagú zenekart Antoine Pierre alapította, aki az énekesnő évfolyamtársa volt a Brüsszeli Királyi Konzervatórium dzsessz tanszakán. Pierre a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet idei lemezén, a Shapeshifteren is játszik. A Next.Ape első kislemeze 2019 elején jelent meg, kísérletező hangzásviláguk valahol a Radiohead, Damon Albarn, a Modeselektor és Miles Davis közös metszéspontjánál született.



A Next.Ape koncertjein a pergődob csattanásai, a karakteres basszusok és a torzított gitár egészíti ki Harcsa Veronika karizmatikus hangját. A hangzást különleges improvizációs megoldások kerekítik egészre.



"Felszabadító érzés dzsesszzenészekkel nem dzsesszzenét játszani. Mindannyiunkban megvan a spontán hozzáállás ahhoz, hogy váratlan zenei ötletekkel lepjük meg egymást a színpadon, és akár teljesen új irányt vegyen egy dal. Ugyanakkor ebben a projektben ismét az alternatív elektronika határán kísérletezhetek, ami mindig is érdekelt. A Brüsszeli Konzervatóriumban töltött két év alatt megszerettem a belga zenei színtér eklektikus felszabadultságát, ezért is örültem, amikor Antoine New Yorkból visszatérve engem kért fel az új projektjébe énekesnek" - idézi a közlemény Harcsa Veronikát, aki 2009 és 2017 között volt a kísérleti elektronikus zenét játszó Bin-Jip tagja.



A dalok fő szerzője a zenekarvezető Antoine Pierre, de minden tagnak vannak kapcsolódó zenei ötletei, Harcsa Veronika pedig a szövegírásban is részt vesz. Mivel mindannyian elfoglalt zenészek, előre tervezett időszakokban zajlik a közös munka. Ilyenkor hetekig együtt vannak, a koncertek között stúdióznak, klipet forgatnak.



A Next.Ape első stúdióalbuma várhatóan jövő ősszel jelenik meg. A csapat Marokkót és a Benelux államokat is érintő háromhetes turnéja második állomásaként, szeptember 27-én koncertezik az A38-on az Újbuda Jazz Fesztivál keretében. Az este első fellépője az avantgárd popban utazó osztrák 5K HD lesz. [2019.09.15.]

