Idén ismét lesz Szemrevaló Filmfesztivál Szeptember végén ismét megrendezik a Szemrevaló Filmfesztivált a budapesti Művész moziban, ahol 11 nap alatt 5 tematikus blokkban adnak ízelítőt a német nyelvterület filmkultúrájából - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán. A Szemrevaló - Sehenswert Filmfesztivált szeptember 26. és október 6. között tartják meg Budapesten, emellett az alkotásokból egy szűkebb válogatást láthat a szegedi, a debreceni és a pécsi közönség. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet által nyolcadik alkalommal megrendezendő fesztiválon a filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik. Az összegzés szerint az 5 tematikus blokkban - Határhelyzetek, Látszólag hétköznapi, Folyamatos múlt, Legendák nyomában és Hommage á Bruno Ganz - 18 filmet nézhet meg a közönség, köztük számos díjnyertes alkotást.



A fesztivál nyitófilmje a Kontroll nélkül című, Ezüst Medve-díjas német dráma lesz, amelyben a szeretetéhes, nehezen kezelhető kislány, Benni agresszív kitöréseivel folyamatosan veszélyezteti környezetét és saját magát. Pedig csak egyetlen dolgot szeretne: visszakapni az édesanyját, aki azonban lemondott róla.



A Határhelyzetek elnevezésű blokkban vetítik még a Talajt vesztve című osztrák pszichodrámát Maria Kreutzer rendezésében, amely egy testvérpár kapcsolatán keresztül beszél "a mindannyiunkban ott lakozó sötétségről". Markus Schleinzer filmje, az Angelo valós eseményeken alapul, a híres bécsi "udvari mór" történetét meséli el.



A Látszólag hétköznapi válogatásban pereg majd egyebek mellett egy áruházi szerelem viszontagságos történetét elmesélő Polcok között című alkotás, amelynek férfi főszereplője, Franz Rogowski tavaly a Német Filmdíjon megkapta a legjobb férfi főszereplő díját. A végső csattanó című vígjátékban a 89 éves Gertrud igencsak meglepődik, amikor egy nap megjelenik egy elegáns angol férfi, és azt állítja, hogy leveleztek a szépkorúak randioldalán, Gertrud viszont semmi ilyesmire nem emlékszik. A több díjat is nyert Friss levegő kell a fiúnak című vígjátékban Hape Kerkeling német humorista, színész, énekes és rendező önéletrajzát az Oscar-díjas Caroline Link filmesítette meg.



A Folyamatos múlt blokkban lesz látható például az idei Német Filmdíjon hat díjat nyert, a valós eseményeket feldolgozó Gundermann című film, mely a keletnémet énekes és Stasi-ügynök Gerhard Gundermann életét mutatja be. A trafikos megrázó történet egy fiatalemberről, aki Bécs náci megszállása idején köt barátságot Sigmund Freuddal. A híres pszichiátert az idén elhunyt Bruno Ganz alakítja, akire a Berlin fölött az ég és a Vitus című filmjei vetítésével is emlékeznek.



A Legendák nyomában válogatásban vetítik egyebek mellett a Zwingli című alkotást, mely 1519-ben játszódik Zürichben. Főszereplője egy fiatal pap, akinek forradalmi gondolatai majdnem polgárháborút szítanak. A Bauhaus 100 éve című dokumentumfilm megvilágítja a Bauhaus fejlődését és változásait az 1933-as bezárásáig. A Bicska Maxi - Brecht háromgarasos filmje pedig egy soha el nem készült film történetét meséli el, melyben a 30-as évek Németországa és korunk között erős párhuzamok rajzolódnak ki. [2019.09.15.]

