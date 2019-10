Kinek játszod magad? - Nagyon népszerű DJ Szatmári & Jucus újdonsága A DJ Szatmári & Jucus páros már 15 éve dolgozik együtt a zenei a szakmában. Nem szeretnének csak a múlt sikereiből élni, ezért ebben az évben is mutatnak valami frisset és újat. Tőlük szokatlan stílusban készült most el "Kinek játszod magad?" című új daluk, amelyben Phat Beat is közreműködik. A közönség érdeklődése továbbra is lankadatlan, hiszen a hétvégén a YouTube legkedveltebbjeként rögtön az első helyre került az új videóklip. Jucust sokan csak szinpadról ismerik . A civil szférában is sokat tevékenykedik és idén augusztusban szülővárosában megkapra az Ibrányért Diszcímert. A város ezzel köszönte meg áldozatos munkáját . [2019.10.05.] Megosztom: