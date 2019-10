Különleges névsor az októberi Musical Pluszon

Szokatlan fellépőkkel lesz látható a tizennégy éve nagy sikerrel futó rendezvénysorozat, a Musical Plusz, október 27-én délután a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban.



A népszerű musical színművészek mellett, Nika (Veres Mónika) először lép fel a rendezvényen.

Színészi tehetségét már bizonyította a We Will Rock You musicalben és a PS Produkció új előadásában, a Sztárcsinálókban is szerepet kapott, mégsem jellemző, hogy ebben a műfajban sokat találkozhatunk vele. Itt viszont majd olyan dalokat is énekel, amik az önálló koncertjei műsorába nem illenek bele, de régóta vágyott rá hogy elénekelhesse.

Solti Ádám szintén első alkalommal vesz részt a rendezvényen. Ő, a Madách Színház színpadán kívül a Barátok Közt televíziós sorozatból is ismerős lehet sokaknak. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy dalokat is ír. Ez egy remek alkalom lesz, hogy a musicalek mellett elénekelje saját szerzeményét és ezáltal beengedjen egy kicsit a lelkébe is.

Gubik Petra és Szomor György évek óta visszatérő fellépői a Musical Plusznak, de még sosem sikerült őket egyszerre színpadra állítani. Így, a mostani, egy különleges alkalom lesz és a szervező éppen ezért nagy hangsúlyt fektet a közös duettekre. Többek közt az Aidára, amiben régebben együtt játszottak és méltatlanul ritkán hallható.

Kocsis Dénes, az Operettszínház közkedvelt művésze, aki most a Páratlan párosban is látható, mindig nagy sikert arat. Csengeri Attilával biztosan felcsendül majd különleges duettjük a Dorain Grayből, hiszen jelenleg Dénes, míg régen Attila alakította a címszereplő szépfiút. Nagy eséllyel vidámságban sem lesz hiány, ha Ők ketten együtt lépnek színpadra.



Minden szempontból, különleges, szórakoztató, olykor könnyekig magható műsorra számíthat, aki úgy dönt október 27-én délután, hogy a megnézi a 72. Musical Pluszt.



Jegyek a helyszínen (1105. Budapest, Szent László tér 7-14,), email-ben (musicalplusz@gmail.com) és online is vásárolhatók





[2019.10.10.]