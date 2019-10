Legnagyobb félelmét győzte le a magyar énekes Megsérült klipforgatás közben Raul Rettegés, sérülések, betegség… Raul ezt mind-mind bevállalta legújabb klipje kedvéért, és az eredményt látva úgy gondolja, megérte! Az énekes legnagyobb félelmét legyőzve egy kígyóval is megismerkedett közelebbről. Raul egy régi félelmén lett úrrá a Nincs bocsánat című dalhoz készült klip forgatásán. „Nagyon félek a kígyóktól, olyannyira, hogy még olyan filmeket sem bírok nézni, amiben ezek a hüllők szerepelnek. Nem tudom, honnan ered ez a félelem, de szinte bénító. Ezért úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy szembe nézzek a saját gyengeségemmel, és a kígyókkal. Szó szerint” – nevetett Raul, aki a klipforgatásra saját házába invitálta a hatalmas pitont. – „Úgy gondoltam, hogy már az is hatalmas lépés, hogy egy légtérben tartózkodom ezzel az állattal, de a többiek addig hergeltek, míg végül a nyakamba is vettem. Így utólag nem vagyok benne biztos, hogy még egyszer megcsinálnám, de örülök, hogy nem hagytam, hogy a félelem elhatalmasodjon rajtam” – tette hozzá a zenész. Itt azonban még nem értek véget Raul megpróbáltatásai. A klip története az ellentétekre épül, így egy autóbontó és egy buddhista templom is a forgatási helyszínek között szerepelt. „Egy autóbontóban baseballütővel vertem szét egy régi kocsit, ami tök könnyű feladatnak tűnt, de igazából nem volt az. A kezem meg is sérült több helyen, pedig végig kesztyűt viseltem. Végül pedig egy buddhista templomban forgattunk, ahol sikerült jól megfáznom” – árulta el az énekes, aki azonban egyáltalán nem bánja a viszontagságokat, hiszen a klip pont olyan lett, amilyet szeretett volna. „A feleségem, Rebeka szerepel a videóban, nekem természetes, hogy ő a női főszereplő, hiszen nem találnék olyan színésznőt, vagy modellt, akivel jobban együtt tudnék dolgozni, és akit szebbnek látnék nála. Ő az, aki a dalok írásakor is mindig mellettem van, sokszor ugyanis éjszaka, álmomban jut eszembe egy-egy szövegrészlet, amit aztán azonnal le is jegyzek, de van, hogy reggelre el is felejtem, hogy ez megtörtént” – tette hozzá Raul.



