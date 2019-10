Képgalériák • Babaváró promó Babaváró musical ősbemutató az OFF Kulturban Izgalmas, zenés komédia, ami bemutatja egy fiatal pár estéjét. Ezen az estén bármi megtörténhet, hiszen a főszereplő lánynak az édesanyja alkoholista és a baráti kör sokszínű. Ebben az előadásban találkozhatunk szerelemmel, csalódással, hazugsággal. A Babaváró egy társadalmi kritika, zenével színesítve. Egy fiatal pár megtudja, hogy gyermekük lesz és jó szokás szerint, ünnepséget rendeznek, ahová meghívják pár barátjukat és a lány családját. Ám az este folyamán hamar világossá válik, hogy ez az összejövetel nem olyan lesz, mint ahogyan azt ők elképezték. Ugyanis a főszereplő lány édesanyja, Jutka nem éppen egy visszafogott édesanya. Nem tudja elfogadni a korát, és az italt sem veti meg. Karolina, a főszereplőnk roppant kellemetlen helyzetekbe kerül, a legrosszabb álmai válnak valóra.



Ehhez a barátok próbálnak pozitívan hozzá állni, ám az állandó konfliktus helyzetek így sem kerülhetők el. Karolina párja, Márk védeni próbálja kedvesét, de Jutkával szemben nincs esélye. Karolina barátai, Era, Bobo, Géb, Manyi,az állandó konfliktus rájuk is hatással lesz. Manyi és Géb szerelme nem éppen a legjobb pillanatokat éli meg, ezért felmerül a kérdés, menni, vagy maradni?



Hétköznapi problémákat tár elénk az előadás. Második felvonásban meglepő fordulatból sem lesz hiány, mikor megérkezik Truzsu, a spiritiszta jósnő. Truzsu kellőképpen felcsigázza a kedélyeket, mikor kiderül, hogy Karolina húga, Micike, végig hazudott egy külföldi iskola kapcsán.



Bonyodalmak tömkelege, családi viszályok, pánik rohamok, szerelmek, hétköznapi problémák, egy előadásban. Hogy van-e megoldás? Természetesen van: egy szó! SZERETET, hiszen ez mindenre képes!



A Babaváró musical ősbemutatója 2019. október 26-án lesz az OFF Kulturban.

Cím: 1045.Berni Utca 1.



További előadások:

2019.10.27. 19:00

2019.11.10. 19:00

2019.11.24. 19:00



Jegyvásárlás



Szereplők:

Jutka - Fésűs Nelly

Karolina - Czigány Judit

Márk - Pál Tamás / Fecske Dávid

Micike - Horváth Csenge

Manyi - H. Varga Tamás

Géb - Putnoki László

Era - Eszlári Judit

Bobo - Petri Viktor

TruZsu - Babják Annamária



Írta és rendezte: H. Varga Tamás

Zeneszerző: Czigány Judit

Dalszövegek: Havancsák Eszter és H.Varga Tamás

Hangszerelte: Pál Zoltán

Koreográfus: Nagy András

Díszlettervező: Bartha Károly Zsolt

Fotó: Bártfay Dávid

Grafika: Putnoki László



