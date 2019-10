Király Viktor: "nincsenek szavak" A magyar nézői szavazatok alapján a 2019-as MTV Europe Music Awards hazai győztese Király Viktor, így november 3-án este ő képviseli Magyarországot a nemzetközi díjak átadóján, Sevillában. A nagyszabású gálát a hagyományokhoz híven élőben lehet végigizgulni a magyar MTV műsorán is. „Gyerekkoromban néztem az MTV Europe Music Awards-ot, és azt képzeltem, hogy ott fogok állni egyszer én is, most teljesült ez az álom. Nem is tudok mit mondani, nincsenek szavak, nagyon-nagyon örülök” – mondta Király Viktor, miután a csatorna munkatársai közölték vele a jó hírt. A rajongók öt jelölt közül választhatták ki idei kedvencüket, így az az utóbbi évek győztesei, Rúzsa Magdi és a Follow the Flow után most Viktor léphet a sokak által áhított vörös szőnyegre.



„Az első MTV-s élményem egy nagyon meghatározó jelenet volt gyerekkoromban. Egy idősebb haverom kérdezte, hogy láttam-e az új Michael Jackson klipet, de a szüleim nem akarták, hogy megnézzük, annyira ijesztő. Tartottunk egy pinceösszejövetelt a barátokkal, bekapcsoltuk az MTV-t, és addig ültünk ott, amíg nem jött a klip. Lekapcsoltuk a villanyokat, jött a Thriller, és egy hónapon át rémálmom volt" – árulta el nevetve az énekes. A november 3-i díjátadó gála fellépői között ott lesz többek között Halsey, a spanyol szupersztár Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max, valamint a "Legjobb új" és a "Legjobb feltörekvő" kategória jelöltje, Mabel is. Becky G nem csak jelöltként és előadóként lép majd a színpadra, ő lesz a 2019-es EMA hostja is. Az MTV EMA a világ minden pontjáról, több, mint 180 ország rajongói számára nyújt páratlan, több platformon is elérhető élményt. A nemzetközi díjátadó gálát élőben, magyar idő szerint 21 órakor szurkolhatják végig a televíziónézők a magyar MTV-n, de a vörös szőnyeges bejelentkezés már 20 órakor kezdetét veszi. A nemzetközi versenyben november 2-án éjfélig szavazhatnak a rajongók kedvencükre az mtvema.com oldalon. A 2019-es MTV EMA díjátadó gála november 3-án, vasárnap 21 órakor látható a zenecsatornán. [2019.10.23.]

