Megérkezett! AK26 - Everest: dalszöveg, videoklip itt Jöjjön az AK26 - Everest című dala. Hiába nincs, aki mellém áll

Érzem, mindenen csak mennék át

Mögöttem a múltam köddé vált

És én maradok egy bajnok

Hiába minden emlék fáj

Engem mindvégig csak egy cél vár

Rajtam nem nevettek többé már

Mert én maradok egy bajnok



Mennyi évig futottál egyedül

De csak a sikerekért

Minden pillanat még

Ma itt van, vissza nem tér

Minden lélegzet mély

A rosszat engedd, ne félj

Kinn a szakadék peremén

Körülölel a sötét



Tudom, voltál már itt

De soha nem ugrasz le

Tudod, hogy nem várnak rád

Senki nincs lenn a mélybe

Mer’ aki nevet, azzal

Együtt nevet a világ

Aki meg sír, egyedül sír

Nem fognak várni rá



Az én utam nehéz

A te utad is ilyen

És hogy a világ milyen

Nem bízunk mindenkiben

Néha kell az a fék

Rajtad a felelősség

Megállsz a lábadon

A többieket belelökték



De lehet beköszön még

A szerencse áll mögéd

Hiába érezted

Reménytelen az életed rég

Érezd, hogy süt a nap

Mindig a felhők felett

És aki lépni mer

A végén csak az nevet



Hiába nincs, aki mellém áll

Érzem, mindenen csak mennék át

Mögöttem a múltam köddé vált

És én maradok egy bajnok

Hiába minden emlék fáj

Engem mindvégig csak egy cél vár

Rajtam nem nevettek többé már

Mert én maradok egy bajnok



Mindig elhittem nekik, akármit mondtak

Mindig azt várták tőlem, hogy megint rontsak

Mindig álltam a bajban, sehol nem voltak

Annyi embernek nem hittem, pedig szóltak

Nem vagy egyedül haver, amiket átélsz

Nem ad hitet az a tükör, ami rád néz

Semmi nem úgy alakul, eltelik 100 év

Szomorú, de legjobb barátod a bárszék

Mögöttem van az a ház, amiben éltem

Emlékszem, indulni onnan mennyire féltem

A szülői kéz nem egyenget, ne is kérd ezt

Mer’ ami odakint van, magadtól kell érezd

Hiába is jön még ellenfél

A bajnok még mindig benned él



Hiába nincs, aki mellém áll

Érzem, mindenen csak mennék át

Mögöttem a múltam köddé vált

És én maradok egy bajnok

Hiába minden emlék fáj

Engem mindvégig csak egy cél vár

Rajtam nem nevettek többé már

Mert én maradok egy bajnok



[2019.10.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Jelentkezzen olcsó kölcsönre szolgáltatás [2019.10.21.]

Kis Tyutyu Band zenekar [2019.10.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu