Szabó Leslie-vel készült el a Kifli zenekar vadiúj lemeze "Holvoltholnemország" címmel érkezett a mesés új anyag. Az idei év fontos sikersztorija a Kifli zenekar pályafutásához köthető. Az alig több, mint egy éves gyermekzenekar azonban már második albumával jelentkezik. Ezúttal pedig Szabó Leslie-vel közös mesevilágot alkottak. A zenekar tagjai pedig nagy lelkesedéssel meséltek róla nekünk: - Néhány évvel ezelőtt Szabó Leslie fejében megszületett egy mesevilág, amelyben a mesék hősei élik mindennapjaikat - már ha éppen ráérnek és nem kell mozivásznon vagy akár könyvben szerepelniük. Ezt a helyet hívják Holvoltholnemországnak.

Az ötletet dalok és versek követték. A mesék tengerén ekkorra már a Kiflihajó is régóta kalandozott és amikor a Holvoltholnemországba is bejáratos Szivárvány kapitány - hajóján a már említett dalok és versek rakományával - találkozott a Kiflihajóval és legénységével, teljesen egyértelművé vált, hogy közös hajózás veszi kezdetét.



Ennek a közös hajózásnak a gyümölcse a 2019 október elején megjelent Holvoltholnemország című kiadvány.



Az albumon szereplő dalokból sok érdekességre fény derül: megtudhatjuk, hogy miért olyan nehéz megtalálni az üveghegyet, mivel foglalkozik 'civilben' a három kismalac, milyen ipara van Holvoltholnemországnak, hol mulatoznak a törpék és milyen szörpöt isznak és még sorolhatnánk.

A CD-nek készül a mesekönyv illetve hangoskönyv változata és a folytatása is természetesen. A Kifli zenekar hétfőn az ATV Startban és a Spirit Fm-en is beszél a kiadványról, melyről felcsendül több új dal is! [2019.10.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hajós munka zenekar [2019.10.24.]

Jelentkezzen olcsó kölcsönre szolgáltatás [2019.10.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu