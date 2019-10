Motivációs gálaműsor sztárvendégekkel - íme a fellépők névsora Könyvcsomagokat rejtenek a székek alá a motivációs gálán Motivációs gálaműsor sztárvendégekkel és sok zenével! Egyszeri és megismételhetetlen este, ami még így, ebben a formában sosem volt! Sándor András országjáró talkshow műsora ezúttal Kiskunlacházára érkezik – különleges fellépőkkel, akik a legőszintébben vallanak életük mérföldköveiről a nagyközönség előtt. 6 sors, 6 életút, 6 különböző ember, akikben mégis közös, hogy mindannyian voltak már a padlón, és mindannyian fel is álltak onnan. Másik közös nyelvük: A ZENE. A zene, ami a legmagasabb szintű rezgésforma, amivel lehetőségük van átadni érzelmeket és fontos, gondolatokat, amelyek motiválnak, s adott esetben életeket változtatnak meg. Belegondolt valaha az olvasó, mekkora ereje van egy dalnak? Kivétel nélkül mindannyiunknak van valamilyen emléke egy-egy slágerhez kötve. Sokszor sorsfordító emlékek. Sorsok, Utak, Mérföldkövek - Emberi történetek a művészek szemével 2019. november 28-án (csütörtökön), 19 órától a Kiskunlacházi a Petőfi Művelődési Központban. Szűcs Judith, Mező Misi, Balázs Pali, Nyári Károly, Nyári Aliz és az X-Faktor veteránja, Stone garantáltan kizökkenti a közönséget a hétköznapok problémáiból. Jöjjön el és töltődjön fel a természetes emberi hangok, országos sztárok és az örökzöld slágerek segítségével! A házigazda: Sándor András médiaszemélyiség, a Mélyinterjúk.hu weboldal alapítója. Az ország többi településén 1 hét alatt elkapkodták a jegyeket, ezért érdemes mielőbb jegyet foglalni, mert a belépők kizárólag november 20-ig kaphatók elővételben! Ennyi sztár egy helyen – jelképes, 2990 forintos belépőért ritka ajándék! Ráadásul a szervezők extra ajándékkal kedveskednek a közönségnek: a nézőtéren néhány ülés alá könyvcsomagokat rejtenek el, bestsellerekkel, így bárki értékes nyereménykönyvekkel lehet gazdagabb. 6 előadó, 6 különböző stílusból – akik egytől egyig végigjárták a maguk Caminóját, s végigmentek azon az úton, amelyen a nézők is járnak. A szemünk előtt élik az életüket, mégis keveset tudunk a mindennapi bánataikról, mosolyaikról, sikereikről és kudarcaikról. Ezen az estén fontos útravalókat kap a közönség tőlük. Arról, hogy mit jelent a kitartás, az alázat – és a legfontosabbat: HOGYAN CSINÁLTÁK? Tehát a megoldást is kézbe kapja a néző. Ezen az estén az őszinteségé a főszerep. Az őszinteségé, ami a legfőbb motiváció! A zene kíséretében. A házigazda, Sándor András nem titkolt célja, hogy felélessze az esztrádműsorok hagyományát a vidéki művelődési házakban, amelyeket annak idején Friderikusz Sándor vitt sikerre. Az évek óta tartó országjárás a mai napig egyedülálló kezdeményezés, hiszen színházi körülmények között, nagyszínpadon, showműsor keretében tart könyvbemutatót a több kötetes szerző. A kiskunlacházi műsorra a jegyeket nyitvatartási időben a Petőfi Művelődési Központ pénztárában is meg lehet vásáráolni nyitvatartási időben, vagy online (azonnali bankkártyás fizetéssel, sőt átutalással is) a www.sztarparade.hu oldalon, a Solar Libro Kiadó webshopjában. [2019.10.26.] Megosztom: