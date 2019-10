Képes beszámoló - A Magyar Operett Napját a Budapesti Operettszínházban ünnepeltük 2002 óta hivatalosan is megünnepeljük a Magyar Operett Napját. Október 24. Kálmán Imre (1882-1953) születésének és Lehár Ferenc (1870-1948) halálának évfordulója. Ez alkalomból a Budapesti Operettszínház igényes csokrot válogatott össze az operett irodalom remekműveiből. Átadták az Évad Operettszínésze, az Évad Musicalszínésze, az ifjú tehetségnek járó Marshallbot díjat, valamint a Musica Hungarica Kiadó Életmű-díját és Nagydíját is. A Te rongyos élet címet viselő gálaest nyitányaként Lehár Ferenc Gold und Silber walzerje csendült fel. A színház zenekarát Pfeiffer Gyula vezényelte. Az ünnepi gálaműsor háziasszonya Kállay Bori művésznő volt. Az ünnep fényét az Operettszínház Balettkara emelte. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ábrahám Pál, Franz Grothe, Huszka Jenő, Jacques Offenbach, Kacsóh Pongrác, Karl Millöcker és Zerkovitz Béla csodálatos dalait hallgathatta meg a közönség. Az est során színpadra lépett Bojtos Luca, Dancs Annamari, Dénes Viktor, Erdős Attila, Fischl Mónika, Fonyó Barbara, Homonnay Zsolt, Kalocsai Zsuzsa, Kiss Diána, Laki Péter, Lukács Anita, Szendy Szilvi és Vadász Zsolt. A második felvonást Kálmán Imre Palotása nyitotta meg az Ördöglovas című operettből. A gála koreográfiáit Bozsik Yvette, Gesler György, Kocsis Tamás Lénárt Gábor, Lőcsei Jenő, Pethő László, Zsuráfszky Zoltán készítette. A gála rendezője Bori Tamás volt. Kiss-B. Atilla főigazgató úr adta át a Budapesti Operettszínház elismeréseit a díjazottaknak. Az Évad Legígéretesebb Ifjú Művészének járó vándordíjat, a Marsallbotot Széles Flóra kapta, a Carousel című előadás főszerepéért. Az Évad Musicalszínésze Sándor Péter lett, az István, a király és a Carousel című musical címszerepének megformálásáért. Az Évad Operettszínésze elismerést Bordás Barbara kapta, aki 2010 óta egyik vezető primadonnája az Operettszínháznak. Barbara sokoldalú művész, operettekben, musicalekben, operában egyaránt játszik. A gálaest során Éliás Tibor énekművész adta át a Musica Hungarica Kiadó díjait. Életmű-díjat Foczmann István a Budapesti Operettszínház üzemeltetési igazgatója vehetett át, aki 1965 óta a színház elkötelezett tagja. Személyében a teljes műszaki stáb áldozatos, lelkiismeretes és nagyon nehéz munkája elismerésre került. Idén a Musica Hungarica Kiadó Nagydíját Galambos Erzsi művésznő vehette át. A MASZK Országos Színészegyesület nevében Felföldi Anikó is köszöntötte színpadon. Minden díjazottnak szeretettel gratulálunk, és további sikereket kívánunk! Az ünnepi gálaműsor után volt alkalmunk beszélgetni Galambos Erzsivel, Bordás Barbarával, Széles Flórával, Sándor Péterrel. Az interjúkat hamarosan olvashatják, olvashatjátok a zene.hu oldalon. Jagri Ágnes A Magyar Operett Napja Gála 2019. képekben - klikk a fotóra

