Díjátadóval zárták az évadot a Budapesti Operettszínházban A Budapesti Operettszínház hivatalosan is lezárta a 2018/19-es évadát. Kiss-B. Atilla ünnepi beszédében összegezte az elmúlt időszakot, az egész társulatnak megköszönte a munkát, majd sor került az Ernst Galéria támogatásával életre hívott Honthy-díjak kiosztására, mellyel kilenc kategóriában jutalmazták az évad legjobbjait. A Budapesti Operettszínház Nagyszínpadán átadták az évad legjobb színészeit és színpadi közreműködőit megillető társulati díjakat, melyet a hazai operettjátszás emblematikus primadonnájáról neveztek el Honthy-díjnak. Az ünnepélyes gálaestet Kiss-B. Atilla, az intézmény főigazgatója nyitotta meg, aki beszédében összegezte az elmúlt közel öt hónapot, és kitért a jövőbeni feladatokra is. „El is röppent az a fél év abból az évadból, amelynek én és vezetőtársaim február elsejétől részesei vagyunk. Bár nem mi állítottuk össze a repertoárt, mégis minden igyekezetünkkel, szakmai rátermettségünkkel azon voltunk, vagyunk, hogy ez az évad örömet és ünneplési lehetőséget biztosítson mindazoknak, akik a nézőtéren ülnek, akik a színpadon teljesítenek, akik a függönyök mögött, az irodákban és a műhelyekben dolgoznak. Magam is tanúja voltam jó néhány fényes sikernek az elmúlt időszakban, és nagyon örülök, hogy azon színházak közé sorolhatjuk magunkat, ahol estéről estére telt ház van és töretlen az érdeklődés. Valahányszor beültem vagy benéztem egy-egy előadásra, azt tapasztaltam, milyen nagyszerű hely a Budapesti Operettszínház, és milyen jó, hogy ilyen kiváló társulata és közönsége van. Kőszínházunkban szeptemberben debütál az új Csárdáskirálynő, amely mutatni fogja azt az irányt, amibe szeretném, hogy a teátrum a jövőben elmozduljon. A társulat tagjai közül keveseknek adatik meg ezen a nyáron, hogy kipihenjék magukat, mert bár papírforma szerint vége az évadnak, még sincs, mert próbáljuk a Csárdáskirálynőt, A Szépség és a Szörnyeteget, művészeink készülnek a Palotakoncertekre és a bajai Apáca show-ra, úgyhogy van feladat bőven nyárra. Köszönöm a Budapesti Operettszínház egész társulatának, minden munkatársának, közreműködőjének az egész évadot, gratulálok eddigi munkájukhoz, a továbbiakhoz sok erőt és sikereket kívánok!” A beszéd után sor került a díjátadóra. Idén az ERNST Galéria támogatásával adták át az elismeréseket, míg a Közönségdíjról a Bors Magazin online felületén szavazhattak a rajongók. Az évad női főszereplője, Az évad férfi főszereplője, Az évad férfi karakterszereplője, Az évad női karakterszereplője, Az évad alkotója kategóriák sorsáról a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is ötfős zsűri határozott, melynek tagjai a színház mecénásai voltak. A bizottság tagjai Eleni Korani műkincskereskedő, galériatulajdonos, Görög Athéna médiaszakember, Molnár Zoltán, bankigazgató, Mózes Imre, a For-Top márkakereskedés tulajdonosa, míg a Budapesti Operettszínházat Hunyady Valéria dekoratőr képviselte, aki már 22 éve a társulat tagja. A 2018/19-es évadban bemutatott előadások, vagyis az Apáca Show, az István, a király, a Semmelweis, a Maya, A kék madár, a Mesemasa és az aranylevél, a Carousel - Liliom, valamint A Pendragon-legenda című produkciókban nyújtott teljesítmények alapján az alábbi eredmény született: AZ ÉVAD NŐI FŐSZEREPLŐJE: FISCHL MÓNIKA

A Maya című előadás címszerepében nyújtott alakításáért

Az ÉVAD FÉRFI FŐSZEREPLŐJE: KOCSIS DÉNES ÉS DOLHAI ATTILA (megosztott első helyezéssel)

Az István, a király című előadásban István és Koppány szerepében nyújtott alakításaikért

AZ ÉVAD NŐI KARAKTERSZEREPLŐJE: NÁDASI VERONIKA

A Semmelweis című operában Mária és a Carousel musical Nettie-jének szerepében nyújtott alakításáért

AZ ÉVAD FÉRFI KARAKTERSZEREPLŐJE: BÁLINT ÁDÁM

A Carousel című előadásban Enoch Snow szerepében nyújtott alakításáért

AZ ÉVAD ALKOTÓJA: TÚRI ERZSÉBET

A Pendragon-legenda című előadás díszlet- és jelmezterveiért A Bors magazin online felületén lezajlott szavazás, vagyis a nézők döntése alapján a Közönségdíjas SÁNDOR PÉTER, a Carousel, az István, a király és A kék madár című előadásokban nyújtott teljesítményéért. A társulat szavazása alapján az évad színpadi közreműködője díjat ALTSACH GERGELY énekkari művész kapta, aki a színház téli, dubaji turnéján, mindössze pár órányi próbalehetőséggel, bravúros beugrással mentette meg A Víg özvegy-előadást, amelynek főszereplője lebetegedett.

Az évad zenekari művésze MORZSA RÓBERT hegedűművész lett, díját Pfeiffer Gyula főzeneigazgatótól vehette át.

Az évad nem művész dolgozójának járó Backstage-díjat idén VIRÁNYI ORSOLYA, a színház sajtófőnöke és marketingmenedzsere, valamint BORI TAMÁS játékmester kapták, akiknek Kiss-B. Atilla és Dr. Kriza Zsigmond ügyvezető igazgató köszönte meg munkáját. Ennek kapcsán a főigazgató kiemelte, nem tudják eldönteni, melyik fontosabb feladat, az, hogy a színpadon vagy a függöny mögött elvégezze valaki a munkáját, tegye a feladatát, vagy az, hogy egy már kész produkciót megfelelően „világgá kürtöljön”, szépen becsomagoljon.

„Elsősorban az vezérelt minket a díj kiosztásában, hogy figyelembe vegyük, kik azok, akik messze többet tesznek annál, mint ami a munkaköri leírásukban szerepel, mint amit tőlük a színház elvár. Virányi Orsolya és Bori Tamás rengeteget dolgoznak, teszik ezt örömmel, reggeltől estig, estétől reggelig, ezúton köszönöm nekik, és szeretettel gratulálok!” – mondta. A díjazottak idén is egyedi tervezésű kisplasztikát kaptak, amelyet ezúttal is az ERNST Galéria két tulajdonosa, Ernst Wastl és Eleni Korani tervezett és készített. A Honthy-díjátadóval és az azt követő esttel tehát ünnepélyesen lezárták a 2018/19-es évadot. Az új idény szeptember 6-án, a Csárdáskirálynő premierjével indul, majd visszatér A Szépség és a Szörnyeteg, a Színházak Éjszakáján a már hagyományos Broadway Fesztivállal várja a színház a nézőket, több különleges előadással is készülnek, valamint ősszel a 10 éves Musicalmeséket is ünnepi előadással köszöntik majd. A Budapesti Operettszínház szeptemberi és októberi előadásokra jegyek már válthatók.

Budapesti Operettszínház

Fotó: Zsigmond László Honthy-díjátadó és évadzárás a Budapesti Operettszínházban, képekkel - klikk a fotóra [2019.06.28.] Megosztom: