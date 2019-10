Artista világsztárok a Budapesti Operettszínházban - jegyek ITT!

Terített asztalok, látványos, színes showelemek, artistaprodukciók, vérpezsdítő táncok, fantasztikus slágerek - a 2019-es téli szezon igazi szenzációja! Volt egyszer egy Moulin Rouge - az eredeti, Párizsban. Itt játszódik a Budapesti Operettszínház új produkciója, a Párizsi randevú, amely természetesen az őt megillető helyen, a mai Kálmán Imre Teátrumban, vagyis a hajdani pesti Moulin Rouge-ban kap helyet. A rendszerváltás előtti, szürke szocialista nyolcvanas évekből a nézőket a fény városába repítő régi szerelem története keveredik majd a mulatók csillogó, szabad világával. Az előadás a gasztronómia és a minőségi szórakoztatás találkozása az igazi francia életérzés jegyében, ahol a nézők akár mesterszakácsok négyfogásos, pazar vacsoráját élvezhetik, miközben a párizsi Moulin Rouge világhírű cirkuszművészei teszik felejthetetlenné az estét.

Az előadás rendezője Richter József, Kossuth- és Jászai Mari-díjas artistaművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz alapítója, aki 30 évvel ezelőtt Münchenben találkozott először ezzel a műfajjal, és azonnal felkeltette az érdeklődését. „Cirkuszművészként lenyűgöztek az artisták mutatványai, ahogy a zsonglőrök az asztalok között megugorják a duplaszaltót.



A dinner show műfaja Németországban és Franciaországban is nagyon népszerű lett az elmúlt években. A Párizsi randevúra is világsztárokat hívtunk, olyan profi előadóművészeket, akik akrobatikus mutatványokat, rúd- és görgőszámokat adnak elő, mindezt komikus elemekkel kiegészítve. Akad olyan, akit Németországban fedeztem fel, és van, akit Abu Dzabiban vagy éppen Katarban.”





Az esten olyan fellépők lesznek, mint a kanadai Strange Comedy duó bohócakrobatái, a mongol Khulan Circus „kaucsukbabái”, az ukrajnai Crazy Flight Group, a szépséges ukrán labdazsonglőr, Oksana Vielkina, valamint a Les Sandros portugál-francia görkorcsolyás duó.

Az előadás zenei élmény tekintetében is magával ragadó lesz - számos világsláger felcsendül majd, ráadásul a dzsezz-műfaj jól ismer alakja, Bársony Bálint is közreműködik az est során. Hangszerelésében teljesen új köntösbe bújik Madonna Material Girl című slágere, többek között hallhatjuk Kylie Minogue The Loco-motion című dalát, Barbara Streisand The Shadow of Your Smile-ját, a Desireless Voyage, Voyage című ikonikus popdalát.

Magáról a dinner show műfajáról Zsilák György Jászai Mari- és Hortobágyi Károly-díjas zsonglőrlegenda is mesélt: „A San Franciscóban található Teatro Zanziniben még a pincérek is artisták voltak, akik felléptek a műsorban, a vendégek pedig a fináléban a séfet is megtapsolták. Fontos, hogy ez egy családi kikapcsolódási forma legyen, ahol a különböző generációk együtt szórakozhatnak.” A művész 1961-ben lépett fel először a budapesti Moulin Rouge-ban, és több szezonban is együtt turnézott Richter Józseffel.

A történetről Bori Tamás produkciós designer így mesélt: „Az egész a ’80-as évek Magyarországán kezdődik, amikor mindenki Gorenje hűtőért és képmagnóért utazott Bécsbe. Hőseink – a ma már középkorú házaspár tagjai – azonban gondoltak egy merészet és összegyűjtött pénzükkel Párizs felé vették az irányt – ennek a kalandnak az emlékét elevenítik fel egy különleges időutazás során ma, harminc esztendővel később. Bár a gulyáskommunizmus elvette tőlük az elegancia lehetőségét, főszereplőink a határok megnyílása után elindultak a nyugati csillogás felé, elmentek a legendás Moulin Rouge-ba, andalogtak a Szajna partján, majd amikor hazajöttek, összeházasodtak. Mindez 1989-ben történt, a jelenben pedig éppen a 30. házassági évfordulójukat ünneplik. Innen indul el az időutazás, személyes élményeiken keresztül, hol csipkelődve, hol pedig édes-bús emlékeket felidézve repítenek vissza ebbe az időszakba, amikor ugyan elköltötték a Gorenje hűtő árát, de ha nem történik meg az a bizonyos Párizsi randevú, akkor talán soha nem lesznek férj és feleség.”

Az időutazásra Vásári Mónika, Janza Kata, Buch Tibor és Szabó P. Szilveszter színművészek kalauzolják a nézőket. Mónika már találkozott a cirkusz világával, hiszen a ’89-es Cirkuszhercegnő című operettben megtanult gömbön járni és széket ugrani. Nagy izgalommal készül a próbafolyamatra, egyrészt mert megismerkedhet egy új műfajjal, másrészt mert az előadás történetéhez hasonló élményekkel ő is szembesült pályakezdőként. Kihívás és kaland számára, hogy azokat a slágereket fogja énekelni, amelyekre egykor táncolt és bulizott.

Buch Tibornak is számos emléke fűződik a korszakhoz: „Egy túlszabályozott rendszerben, a nyolcvanas években nőttem fel, és bár a kamaszkoromból kimaradt az Ifiparkos lázadás, azért nekem is van hosszúhajú sztorim. Műszaki középiskolába jártam, megnövesztettem a sérómat, és abba a göndör loboncba édesanyám minden reggel belefont egy szalagot. Azt képzeltem, hogy én vagyok Tulipános Fanfan. A Paksi Atomerőműbe azonban éppen emiatt nem engedtek be egy osztálykiránduláson.” – idézte fel a múltat.

„Vásári Mónival évek óta ismerjük egymást, hosszú szakmai múltunk van. A Színművészeti Egyetem másodéves hallgatója voltam, amikor először az Operettszínházba kerültem, a Valahol Európában című produkcióba. Azonnal megakadt a szemem egy csinos lányon, akiről megtudtam, hogy Vásári Mónikának hívják….” – sztorizgatott mosolyogva.

Természetesen a főszereplők mellett a produkció rendkívül fontos eleme a kulináris élmény is. A Párizsi randevú menüsora a neves séf, Harmath Csaba ajánlásával készül.

[2019.10.07.]