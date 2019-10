Gyerekeket varázsolnak el a varázslat mesterei Nagy bűvészek kápráztatják el a kicsiket egy felejthetetlen produkcióban Magyarország kiváló gyermekbűvészei varázsolják el a csemetéket, november 3-án!



Fantasztikus élményben lehet része az egész családnak a programsorozat nyitó előadásán, ahol látványos mutatványokkal, hihetetlen trükkökkel találkozhatnak az érdeklődők. Kihagyhatatlan lehetőség a különleges élményeket kereső családoknak. Hazánk legjobb gyerekbűvészei közül - Varázs Tamás, Nagy Molnár Dávid, Kőhalmi Ferenc - szerepelnek együtt egy színpadon, felejthetetlen élményben részesítve nem csak a csemetéket, de a gyermeklelkű szüleiket is. Az előadás kétrészes, és még a szünetben is meglepetésekkel várják a családokat. Természetesen a varázslatokon lesz a hangsúly a Klebelsberg Kultúrkúriában, de néhány dallal is készülnek a művészek a nézőknek. Az előadást elsősorban a 4-10 éves korosztálynak ajánlják. - Régi álmunk válik valóra ezzel az előadással. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon népszerű a bűvészet, mint művészeti ág napjainkban. Ezért összeálltunk barátaimmal, hogy létrehozzunk egy igazán különleges előadássorozatot. Elképzeléseink szerint tökéletesen sikerül majd az egymásra hangolódás! Fantasztikus érzés, amikor mint előadók elkezdjük a nézőket, a gyerekeket elcsalogatni egy mesevilágba, a varázslatok birodalmába, és sikerrel járunk. Megkapjuk a bizalmat, érezzük, hogy együtt fedezhetjük fel ezeket a pillanatokat, és születik valami bizsergető, különleges élmény, ami számunkra is melengető és újszerű. Próbáljuk minden tudásunkat erre összpontosítani, művészként ez éltet minket, mindig ezeknek a pillanatoknak a reményében megyünk fel a színpadra! - mondta a művésznevű előadó, Varázs Tamás. További információ: https://www.facebook.com/events/993870637633988/ [2019.10.28.]

