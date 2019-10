Dóka Attila különleges koncertekkel zárja az évet Az év vége felé közeledve Dóka Attila két különleges koncerttel készül meglepni közönségét. Az első, amelynek időpontja rohamléptekkel közeleg, 2019. november 15-én lesz a Bethlen Téri Színházban. Ennek már a címe is rendhagyó: Dóka Attila: Mozdulj! A cím magyarázata abban rejlik, hogy Dóka Attila a Mozdulj! Közhasznú Egyesület művészeivel közös, érzékenyítő, színházi estet, koncertet álmodott színpadra. Az est során a nézők csupa ismerős dologgal szembesülnek, hiszen mindenki látott már kerekes székest a környezetében vagy botjával a fal mentén kopogtatva haladó látás sérültet. Megszokott látvány ez, a mindennapjaink része. De az észlelés után, ha nem közvetlen családtagunkról van szó, mit kezdünk akár tudatosan vagy éppen tudat alatt ezekkel az információkkal? Kezdünk egyáltalán valamit? Dóka Attila, dalszerző életében 2010-ben Cseh Katalin Világtalan világosság című verseskötete nyomta meg azt a bizonyos láthatatlan gombot, s akaratlanul, ismeretlenül is, útjára indított egy szép folyamatot, melynek egyik állomása a Mozdulj! Közhasznú Egyesülettel való együttműködés, mely immár négy éve tart, és ennek köszönhetően látásukban és mozgásukban sérültek énekelnek, zenélnek, és kerekesszékes táncosok táncolnak november 15-én a Bethlen Téri Színházban. A Mozdulj! Közhasznú Egyesülettel a találkozás 4 éve nem volt véletlen, mert az egyesület munkájának egyik célja, hogy a művészetben megteremtse az esélyegyenlőséget. A koncert során 16 fő lép színpadra, ebből nyolc fogyatékossággal élő művész. 2019. december 7-én Dóka Attila, dalszerző szülővárosában, Gyálon lép fel (ahol egyébként jelenleg is él, alkot). Minden művészi újítását először a „hazai” közönségnek szereti megmutatni. Dalait a rendkívül dinamikusan fejlődő város, ahol köztiszteletben élő szülei is élnek, szeretettel befogadta, s így minden évben vissza-visszatérő vendége a gyáli színpadnak. Így lesz ez most is: a 2018-ban született “Rejtsd el szíved!” című nagylemez dalait s az azóta született újdonságokat 90 percben az Anima vonósnégyessel kiegészülve viszi színpadra. 2019 nyara feszített tempóban nagyrészt azzal telt számára, hogy ehhez a koncerthez a szólamokat külön-külön megírja. A még jobb, még tökéletesebb hangzásra való törekvés határozza meg ezt a koncertet, amely az adventi időszak kezdetén ünnepi ruhába öltözteti szívünket. [2019.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Jazzes dobos kerestetik zenész » dobos/ütős [2019.10.26.]

