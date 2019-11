Ekkor lesz idén a Hallgatás napja Budapesten - jegyek itt

Egész napos kortárs zenei fesztivált tartanak a Hallgatás napja címmel november 10-én a Budapest Music Centerben (BMC).

Az immár negyedik alkalommal megrendezendő egész napos fesztivál tizenhárom koncertjén több mint 40 mű - köztük hat ősbemutató és öt magyarországi bemutató - várja a közönséget - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az idei műsor Vivalditól Beethovenen át a legendás kortársakon keresztül a legfiatalabb zeneszerző-generáció műveit sorakoztatja fel. A Hallgatás Napján hagyományosan egyszerre több helyszínen zajlanak a zenei programok, amelyeken Keller András, Rácz Zoltán és a Concerto Budapest művészei mellett a legkiválóbb szólistákkal és kamarazenészekkel találkozhat a közönség.



A BMC termeiben többek között Fenyő László, Csalog Gábor és Berecz Mihály, a Keller, a Kruppa és a Classicus Quartet, valamint Homoky Gábor és az Old Sounds is zenél majd, de egy különleges interaktív hanginstalláció, Bartók bogárgyűjteménye címmel is várja az érdeklődőket.



A Concerto Budapest és a Budapest Music Center egynapos zenei fesztiválja elsősorban a kortárs zenére és a különféle korok remekművei között keletkező teremtő kölcsönhatásra összpontosítja a figyelmet - írták a tájékoztatóban.



Hallgatás napja 2019 - jegyek itt.

MTI

[2019.11.02.]