Évzáró Balkán Party Budapesten Az idei év utolsó bulijához érkezett a Balkán Party sorozat. Az ex-jugoszláv tömegrendezvények hangulatát idéző rendezvények 2019-ben is több alkalommal látták vendégül a déli régió szerelmeseit Budapesten, most pedig közös idényzárásra invitálják a közönséget az Ellátó Kertbe. Jugo gasztro nélkül nincs Balkán Party, így hát a Balkan Grill ezúttal is garantáltan gondoskodik a ćevap és sis ćevap ellátmányról, míg az ex-yu pop-rock legendák legnagyobb slágereit DJ Macsity hozza majd el nekünk. Mielőtt a buli beindulna, egy régi ismerős, Várady Tibor professzor tér majd vissza közénk. Első két kötete után (Zoknik a csilláron, életek hajszálon; Libatoll és történelem) most a trilógia harmadik részével, a Mi történt Écskán? című kötetével érkezik, melyben ezúttal is a vajdasági élet szépségeit-nehézségeit, az ott élők hétköznapjait dolgozza fel. A szerzővel Virág Gábor beszélget majd. A bizonytalankodóknak hoztunk egy videót a Balkán Partykon uralkodó általános hangulatról: Bővebb információk az esemény közösségi oldalán, vagy IDE KATTINTVA elérhetők. Fülöp Dóra [2019.11.07.] Megosztom: