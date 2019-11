Ma elstartol a második Füred Gastro fesztivál Az őszi Balaton legjelentősebb gasztronómiai fesztiváljára készülnek Balatonfüreden, ahol szombaton és vasárnap tizenöt kiváló Balaton-környéki étterem libaételeivel és az újgenerációs Balaton-felvidéki pincészetek boraival várják majd a látogatókat. A sokszínű gasztronómiai kínálat mellett koncertekkel, gyerekprogramokkal és könyvbemutatóval is találkozhatnak a vendégek a második Füred Gastro fesztiválon, amelynek idén a közeli Szent Márton-napi libahagyomány megidézése, a liba- és libabelsőségekből készülő ételek állnak a fókuszában.



Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, a Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. és a Pannon Gasztronómiai Akadémia szervezésben második alkalommal rendezi meg Balatonfüred városa a Füred Gastro fesztivált. A kétnapos rendezvény kulturális programjaihoz a MOL Nagyon Balaton és a Veszprém EKF2023 csatlakozott.



A Füred Gastro ételkínálatában közel harminc féle különleges liba-étel kóstolható majd. A séfek fontos célja, hogy bemutassák a liba felhasználásának sokszínűségét, ezáltal is népszerűsítve ennek fogyasztását, így előételekkel, levesekkel és különleges főételekkel is készülnek. Lesz libamájas pite kerti salátával, ludaskásával töltött libanyak aszalt szilvás vörös káposztával, mustáros libazúza és a levesek sorában például kóstolható majd a szarvasgombás bakonyi gombakrémleves füstölt ropogós libamellel kínálva. Ahogy a libából készült változatos ételek, úgy az ételek mellé a Rizling Generáció Egyesület borászai által ajánlott borok is a közelgő Szent Márton-nap sajátos magyar gasztronómiai hagyományát, az újbor kóstolásának hagyományát elevenítik majd fel.



A fesztivál színpadi programjainak sorát szombaton 10 órakor a hazai gyerekközönség újdonsült kedvenceinek játékos produkciója indítja. A Belvárosi Betyárok interaktív gyerekkoncertjét 11.30-tól Hangácsi Márton, majd 13 órától a junior Artisjus-díjas énekesnő és dalszerző, Szeder koncertje követi, majd 14 órától a balatonfüredi Zeliska Orsolya Péklány lettem című könyvének bemutatójára kerül sor. A Vitorlás téren 17 órától a toplistás slágereiről ismert brit muzsikus Charlie Winston koncertjével folytatódik a program, 18.15-től pedig az olasz nu-jazz formáció csapata, a Gabin lép fel. 20.15-től Spanyolország egyik szuper-produkciója, a Che Sudaka érkezik Balatonfüredre. A vasárnapi délelőtti Füred Gastro program 10 órakor a veszprémi Kabóca Bábszínház varázslatos zenés mesejátékával, a Kodzsugukila, a boszorkány című produkciójával veszi kezdetét, majd 13 órakor a Random Trip produkciója lesz a nagyszínpadon.



Közreműködő éttermek: A Konyhám/Balatonfenyves, Balaton Borgaléria/Balatonfüred, Bistro Sparhelt/Balatonfüred, Déli Part BBQ/Siófok, Gusto13 Bistro&Delicate/Veszprém, Hableány Bisztró/Badacsonytomaj, Karolina Kávéház/Balatonfüred, Kistücsök Étterem / Balatonszemes, Neked Főztem / Balatonfüred, Zánka, Oliva Étterem/Veszprém, Söptei Étterem / Csopak, Pörc Bisztró és Delikát/Balatonkenese, Szent Donát Borkúria/ Csopak, Vitorlás Étterem/Balatonfüred, Péklány Kézműves Pékség/Balatonfüred; Bővebb információ: www.gastrofured.hu [2019.11.09.]

