A Judas Priest Budapesten lép fel - jegyinfo itt Jegyek a budapesti koncertre november 12-én 10 órától kaphatók. Kevés olyan heavy metál banda van, aki akkora sikereket ért el, mint a Judas Priest, a közel 50 éves karrierje alatt. A zenekar és a tagok jelenléte és hatása időtálló. Ezt bizonyítja, hogy 2006-ban VH1 Rock kitüntetést kaptak, bezsebelték a Legjobb előadásért járó Grammy-díjat 2010-ben, 2017-ben a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagságára is jelölték őket, a 2018-as Firepower című lemezük pedig az összes addigi albumuknál sikeresebben szerepelt a slágerlistákon. Megünnepelvén 50 évüket a zeneiparban, igazi nagy dobásra készül a zenekar: 2020-ban egy igazán fantasztikus 50. évfordulós turnéra indulnak. A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, amelyet sokan tartanak a heavy metál bölcsőjének. Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing és Ian Hill a zenészek, akik azért folytatják a pályafutásukat, hogy megváltoztassák a heavy metál műfaját. Debütálása óta a Judas Priest az egyik legnépszerűbb heavy metál bandává vált, olyan klasszikus albumokkal, mint az 1980-as British Steel, a '82-es Screaming for Vengeance, illetve az 1990-es Painkiller. A Breaking The Law, a Living After Midnight és a You've Got Another Thing Coming pedig igazi rockhimnuszokká váltak. 2019-ben a zenekar folytatta turnéját, ami átvezet 2020-ba, amikor is a világ ünnepli ezt a figyelemre méltó banda 50 ÉVNYI HEAVY METÁLJÁT!! Ez a fantasztikus zenekar 2020. július 13-án a Budapest Arénában lép fel vadonatúj show-jával! Jegyek a budapesti koncertre november 12-én 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. [2019.11.12.]