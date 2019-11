Ajándékozzon karácsonyra világsztárokat! Jövő nyáron a csodás Budapestre, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra ismét ünnepelt világsztárok és együttesek érkeznek: Angela Gheorghiu, Piotr Beczala, Annalisa Stroppa, Rost Andrea, Emir Kusturica & The No Smoking, Lucas & Artur Jussen, Luka Šulić, a La Fura dels Baus, a Stanley Jordan Quartet, Monte-Carlo Balett. Ismét igényes és gazdag kínálattal készül következő évadára a térség legnagyobb szabású, az egész nyarat felölelő Budapesti Nyári Fesztivál, amely jövőre is a legnevesebb nemzetközi és hazai művészeket hozza el közönségének. A Margitsziget válogatott programjában Beethoven és Bach évfordulóra is emlékeznek a fellépők. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Buda kedvelt nyári színháza a Városmajori Szabadtéri Színpad júniustól augusztus végéig az ország legkedveltebb és leglátogatottabb összművészeti fesztiválját valósítja meg. Budapest egész éves intenzív kulturális életének dinamikus és igényes folyamatosságát biztosítják a fővárosi tulajdonú nyári színházak. A fesztivál egyedi értéket képvisel a város életében, széles műfaji palettája egész nyáron át igazi kulturális attrakciókat kínál valamennyi korosztály számára. Budapest kulturális – turizmusának kiemelkedő szereplője és motorja, a nemzetközi viszonylatban is jelentős sikerrel működő Margitszigeti Szabadtéri Színpad, amely Közép-Kelet Európa legszebb és legmodernebb, nemcsak a közönség, de az itt fellépő világsztár művészek körében is elismertségnek örvendő, kedvelt nyári játszóhelye. A bemutatásra kerülő nagyprodukciók színvonala – opera, balett, operett, klasszikus zene, jazz, crossover koncert, show, világzene, folklór műfajokban – nemzetközi színtéren is méltó helyet vívott ki a fesztivál számára a legnevesebb európai nyári szabadtéri színházak sorában. A 2020-as Budapesti Nyári Fesztivál a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjével veszi kezdetét a Margitszigeten, melynek sztárvendége a holland zongorista testvérpár Lucas & Artur Jussen lesz, akik a koncert első részében Mozart két zongorára írt Esz-dúr versenyművével kápráztatják el a közönséget. A fiatal zongoravirtuózokkal első alkalommal találkozhat a magyar közönség. A koncert második részében Beethoven születésének 250. évfordulójára emlékeznek a zeneszerző Napóleon által ihletett III. (Eroica) szimfóniával. A világhírű La Fura dels Baus társulat első alkalommal lép fel a Margitszigeten A Divine Mysteria-val egy újszerű, interdiszciplináris megközelítéssel teremtenek teljesen új látványt, melyhez új jelentést is szolgáltatnak a közönség számára. Bach utolsó ismert kantátája kiváló példája annak, hogy a zeneszerző halálának 270. évfordulóján a különböző kifejezésmódok találkozásából miképp születhet sokrétű, új minőség Free Bach 212 címen. A 80-as évek nagy amerikai gitáros generációjának tagja, a különleges „tapping” technikájáról híres jazz gitáros, Stanley Jordan ismét a Margitszigeten ad nagyszabású koncertet. A chilei Christian Galvez basszusgitárossal és két hazai ütőhangszeres művésszel, Horváth Kornéllal és Dörnyei Gáborral, vagyis a tHUNder Duóval kiegészülve a Quartet, Different dimension címen hoznak létre az észak- és dél-amerikai, afro- és európai zenekultúrából merítve egy 21. századi kamarazenét. A feltöltődésre és exkluzív kikapcsolódásra vágyók jövő nyáron is igazán nívós előadások közül válogathatnak majd a Margitszigeti Szabadtéri Színpad repertoárból. Budapestre érkezik korunk egyik legszebb és legtemperamentumosabb lírai szopránja, Angela Gheorghiu, aki az operairodalom legnépszerűbb és legelragadóbb áriáival érkezik, hogy intenzív jelenlétével és páratlan énekhangjával nyűgözze le a szigeti nagyszínpad hallgatóságát. Az énekesnő ellenállhatatlan kisugárzását és szenzációs előadását a Concerto Budapest zenészei és karnagya, Keller András egészíti majd ki a színpadon. Piotr Beczala, korunk egyik legkeresettebb és legjelentősebb lírai tenorja, és korunk egyik legizgalmasabb férfiénekese is a Margitszigeti Szabadtéri Színpad vendége lesz budapesti partnerével, a Kossuth- és Liszt-díjas Rost Andreával Puccini, Verdi, Strauss, Lehár és Kálmán Imre leghíresebb és legszívhezszólóbb operaáriáit, duettejeit és operett dalait adják elő. Júliusban a szigeten hangzik fel Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra összetéveszthetetlen, féktelen és fergeteges örömzenéje is. A mára fogalommá vált zenekar a szerb kóló ritmusát a balkáni rumba egy őrült változataként teljesítette ki, a rock élményét pedig mindörökre összekapcsolta a cigányzenével és a 20. század tágabb művészeti fogalmaival. Megunhatatlan és ellenállhatatlan zenéjük mindenkit magával sodor. Egy igazán bámulatos előadással tér vissza a Margitszigetre a Monte-Carlo Balett is, amelyben a táncosok Shakespeare cseppet sem könnyű karaktereinek szerepébe bújva kápráztatják el majd a közönséget. A Makrancos hölgyet Jean-Christophe Maillot eredetileg a Bolsoj Balettel való moszkvai találkozásakor, még 2014-ben készítette, majd lehetősége adódott a saját kiváló táncosaival is színpadra állítania a darabot. Mint mindig, 2020-ban is a legrangosabb partnerekkel dolgozunk együtt, a Magyar Állami Operaházzal közösen kerül bemutatásra jövő nyáron A Sevillai borbély, Gioachino Rossini fülbemászól operája, amelybe olyan sztárénekesek lépnek fel, mint a kiváló fiatal énekesnő, az olasz mezzoszoprán Annalisa Stroppa Rosina szerepében. Ajándékként adhatja ezt a kihagyhatatlan nyári élményt karácsonyra szeretteinek. A fesztivál teljes mértékben levásárolható ajándékkártyája a 2020-as szezon bármely előadására színházjegyre váltható. Már most lefoglalva a legjobb helyeket, szabadon válogathat a kiváló előadások és szuperprodukciók között. A legjobb és legkényelmesebb választás! A Budapesti Nyári Fesztivál ajándékkártya az igazi meglepetés a fa alatt!





Szabad Tér Színház [2019.11.25.] Megosztom: