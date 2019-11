Tilinger Attila: "Nehéz döntést kellett meghoznom" Tilinger Attila hivatalos oldalán közölte a rossz hírt. "Kedves Barátaim! Nehéz döntést kellett meghoznom. Tavasszal a hátam mögött 15 teltházas budapesti élő koncert után nagy tervekkel, óriási lelkesedéssel vágtunk bele az idei Adventi élő koncert szervezésébe. Akkor még nem tudtam - nem tudtuk, hogy júniusban egyegyszerűnek tűnő kardiológiai műtéti beavatkozással kell szembenéznem, ami a nyári fellépésekre és az ezutáni életvitelemre is részben hatással volt." - közölte Attila.



Hozzátette: "A Közönségem az életem része, így mindig igyekeztem akkor is mosolyogni a színpadon, amikor nehéz volt. Az utóbbi időben már újra visszatértem a napi kocogáshoz, vagy futáshoz és elkezdtem a szervezetem felkészíteni a közel három órás koncertre, ez úgy tűnt sikerülhet is, azonban az elmúlt rövid időszakban ismét vissztaértek a pitvarfibrillációs rohamok, épp tegnap volt az, ami után orvosi konzultációt követően döntenünk kellett. Először fordul elő az életemben és nagyon sajnálom, hogy egy teltházasnak ígérkező ünnepi koncertet kell most lemondanom a teljes gyógyulás érdekében. Ilyedtségre persze semmi ok, de tény ,hogy újabb vizsgálatok következnek, majd december közepéig eldől a hogyan tovább kérdése is. A jegyek természetesen visszaválthatóak 2020. január 10-ig, de nagyon fontos, hogy a személyesen, jegyirodában vásárlók abban az irodában tudják visszaváltani a jegyüket, ahol megvásárolták. Az online jegyvásárlók részére a jegy.hu rövid időn belül visszautalja a jegyek árát. A megértéseteket köszönöm és bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk! Attila" [2019.11.21.]

