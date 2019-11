Volt Fesztivál 2020 - Bejelentették az első fellépőket Lenny Kravitz és Marshmello is jöna VOLTra Világsztárok a VOLTon A Telekom VOLT fesztivál idén is hozza a jól bevált receptet, mely szerint a műfajok széles, világsztárokkal dúsított tárházát vonultatja fel Sopronban, idén július 1-4 között.



Az első bejelentés majd’ tucatnyi nevet számlál, benne az amerikai poprock-szupersztár, az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb előadója, Lenny Kravitz, a legnagyobb közösségi oldalon 2 milliós táborral bíró, és a legnagyobb videomegosztó site-on 300 milliós nézettséget súroló pillecukorfejű zseni, Marshmello vagy a brit indie-folk énekes-dalszerző csodagyerek, Passenger. Megbízhatóan hozza a klasszikus rockot - Taylor Momsent ex-színésznővel az élen - a The Pretty Reckless, érkezik a fiatalság szószólója, egy igazi extravagáns színpadi jelenség, Yungblud, szintén a Telekom VOLT vendége lesz a brit vloggerből lett rapper, Scarlxrd.



Fellép Sopronban a dance, elektro-, és progresszív house-ban utazó zenei társulás, a Nervo, itt lesz a Faithless Dj Set valamint LTJ Bukem & Roni Size. Élő produkcióval érkezik a walesi Dj/producer, High Contrast, jön a dubstep, drum and bass és drumstep tempót hozó Dirtyphonics és a legfrissebb bejelentést zárja a dubstep és drum and bass producer/DJ, Funtcase.



Diákbérlet és early bird akció



December 5-én indul a VOLT 48 órás „early bird“ jegyelővételi időszaka, amikor a legkedvezőbb áron lehet hozzájutni bérletekhez és napijegyekhez. Idén először kedvezményes diákbérlet is vásárolható, amelyből az első 2020 db 24.990 Ft-os áron érhető el. [2019.11.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mia egyéb [2019.11.25.]

Hangosítás és hangtechnika bérlés hangosítás/cucc [2019.11.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu