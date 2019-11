Pénteken folytatódik a Fölszállott a páva - jön a negyedik elődöntő A negyedik, utolsó elődöntővel folytatódik a Fölszállott a páva idei gyerekévada, péntek este ismét tizenkét produkciót láthatnak a nézők. A Duna Televízióban 19 óra 30 perctől sugárzott műsorban a gyerekek ezúttal is négy kategóriában - énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek - mérhetik össze a tudásukat. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence.

A negyedik élő adásban a táncos szólisták és táncospárok között Busai Bori és Makula Zoltán (Jászberény), Lipusz Bendegúz (Zalaegerszeg) és Sándor Benjámin Solt (Szekszárd) mutatkozik be.



A táncegyüttesek közül a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes Barkóca csoportját, a szennai Zselici Dönögéket és a miskolci Szinvavölgyi Prücskök Néptáncműhelyt láthatják a nézők.



Az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában a Kumánovich testvérek (Horvátzsidány) mellett Ölveczky Emma (Érsekcsanád) és a Szejke Barka testvérpár (Hódmezővásárhely) lép színpadra.



A hangszeres szólisták és zenekarok közül a Legényes zenekar (Eger), Maier Cseperke (Rátka) és Nagy Bálint (Kaposszerdahely) adja elő produkcióját.



A zsűri tagja Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, Prima Primissima és UNESCO-díjas előadóművész; Salamon Beáta előadóművész, népihegedű-tanár, a népművészet ifjú mestere, a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa; Kocsis Enikő Harangozó-díjas koreográfus, táncművész, a Szentendre Táncegyüttes, a Győri Lippentő és a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője; Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész, a Vujicsics Együttes vezetője, a Zeneakadémia tanára, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója.



A műsorban egy különleges produkciót, a fennállásának 30. évfordulóját jövőre ünneplő sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttest láthatják a nézők. Az erdélyi együttes a Szerencsekrajcár című mesedarab részletét mutatja be.



A MTVA és a Hagyományok Háza, valamint szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.



A jövő héten az első középdöntővel folytatódik a műsor. A szabadkártyák sorsáról a középdöntőkben már a nézők szavazhatnak.

MTI [2019.11.28.]

