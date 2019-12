Kóborló fény - megérkezett Majsai Gábor nagyszerű újdonsága Tartogatott még egy nagy meglepetést az idei esztendőre a kétszeres aranylemezes, Emerton díjas előadó! Vadonatúj dalával ismét bebizonyítja, hogy érdemes a trendkövetés helyett saját, külön kis világokat álmodnia a közönségének. Majsai Gábor megingathatatlanul hisz abban, hogy egy zenésznek időről-időre meg kell újulnia, repertoárjában ezért soha nem is szerepelt két egyforma dal.



Vadonatúj kislemeze is ennek a megújulásnak a jegyében született: semmihez sem hasonlítható dimenziót tár a hallgató elé. Gábort zenei szárnyalásaiban sosem kötötték szabályok és nem igazodott trendekhez. „Minden egyes dalom születésénél az értékteremtés a célom. Most is az a küldetés vezérelt, hogy olyan világba repítsem a hallgatókat, amiben igazán jól érzik magukat. Ami egy nyugodt, békés szigetet jelenthet arra 3 és fél percre, amíg velem tartanak. Úgy hiszem, manapság igen nagy szükség van arra, hogy ebből az őrült, zajos világból kiszakadjunk egy kis feltöltődésre pozitív hangulatú dalokkal. A Kóborló fény megosztásával ezt a fajta motivációt, a minőségi 'énidőt' támogatja a közönség." – mondja az előadó. [2019.12.12.]