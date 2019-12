Egyszerre négy dallal debütál a USNK - hallgasd meg az újdonságokat A tavalyi X-Faktor győztes USNK négy új dallal örvendezteti meg a közönségét: EP formájában kiadtak három angol nyelvű dalt, valamint közösen készítettek egyet magyarul, ByeAlex-szel. „Nagyon sokat köszönhetünk az X-Faktornak, hiszen az elmúlt egy évet gyakorlatilag végig koncerteztük, a kisebb kluboktól a legnagyobb fesztiválokig.” – mesélte Laskay Nimród, a rapduó egyik tagja. „Be kellett látnunk azt is, hogy mivel minden nap a turnébuszban ültünk nem volt időnk a kreatív, alkotói folyamatokra, így sajnos kevés új dal született” – tette hozzá. A srácok rengeteg visszajelzést kaptak azzal kapcsolatosan, hogy rappeljenek újra angolul is, így eleget téve ezen kéréseknek született meg a három dalos EP, mely a Variety címet kapta. A zene és a szöveg teljes egészében a srácok nevéhez fűződik. „Fontosnak tartottuk, hogy legyenek új angol dalaink, hiszen sokan várták már tőlünk, mi pedig könnyen ki tudjuk fejezni az érzéseinket és gondolatainkat ezen a nyelven.” - mesélte Filep Kund.

Ugyanakkor készül egy magyar dal is, Nem bízom címmel, melyet ByeAlex-szel együtt szereztek. Ez utóbbihoz és az angol dalok közül a „thezone” címűhöz klip is készült. Nem bízom:



thezone:



move: https://www.youtube.com/watch?v=ZH_KDp4QlII

listen: https://www.youtube.com/watch?v=rqeLJxZKdDg [2019.12.16.]