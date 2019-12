Újra Budapesten a Bajaga A novemberi, évzáró Balkán Partyn jelentették be a szervezők, hogy háromévvel a nagysikerű budapesti Bajaga i Instruktori koncert után februárban újra a sorozat vendége lesz a népszerű ex-jugoszláv zenekar. Hosszas közönségszavazás, egyeztetés és szervezés után végül újra hatalmas bejelentéssel állt elő a Balkán Party sorozat szervezőcsapata: a Zdravko Čolić, Željko Bebek, Plavi Orkestar, Crvena Jabuka és Magazin koncertek után a Bajaga i Instruktori immáron másodszor is a délszláv bulisorozat vendégeként jön Budapestre. A duplázás ráadásul nem is alaptalan, 2016-ban teltházas koncerttel hozták vissza gyermekkorunk idilli életérzését. Azt 1983-ban alakult zenekart Momčilo Bajagić „Bajaga” hívta életre, aki akkoriban a szintén ex-yu rocklegenda Riblja Čorba gitárosaként és zeneszerzőjeként tevékenykedett. Bajaga számos olyan dalt írt, melyek véleménye szerint nem illettek bele zenekara hangzásvilágába, ezért elhatározta, hogy szólóalbumot ad ki. Az ehhez összeállított zenekar a felvétel után több helyszínen is bemutatkozott, majd végül a ’84-ben megtartott lemezbemutatót követően – a közönség rajongását látva – eldőlt, hogy a zenekar a Bajaga i Instruktori nevet kapja. Az önálló zenekar konfliktusokat okozott a Riblja Čorbában még mindig gitárosként szerepelő Bajagával, így szintén ebben az évben elhagyta akkori társait, hogy saját zenekarára koncentrálhasson. Ugyanebben az évben Bajaga a Rock magazin szavazásán az év rockzenésze, míg albumuk, a Pozitivna geografija az év albuma helyezést ért el. 1985 elején a zenekar rögzítette Sa druge strane jastuka című albumát, melyen számos vendég is helyett kapott. Az új lemezt új sikerek követték, a Bajaga i Instruktori Európa-szerte koncertezni kezdett. ’85 nyarán Bajaga zenekara és a Bijelo Dugme képviselte a volt Jugoszláviát Moszkvában, ahol a Bajaga i Instruktori a Gorky Parkban lépett fel 100.000 ember előtt, de végül biztonsági kockázatra hivatkozva a koncertet félbeszakították. A következő napokban más helyszíneken még találkozhatott velük a közönség. Jugoszláviába való visszatérésük után a zenekar folytatta megkezdett turnéját, melyen összesen 120 koncertet tartottak. Mindeközben a Sa druge strane jastuka című lemezből összesen több, mint 350.000 példány kelt el, a Rock magazin szavazásán pedig ’85-ben is nekik ítélték a legjobb album, Bajagićnak pedig a legjobb rock zenész címet. A következő évben több kislemez kiadására került sor (mint például az All You Need is Love 1986 verzija), amelyeket sikeres koncertturnék követtek. Az 1986-os belgrádi koncert után – melyen összesen 20.000 ember előtt zenéltek – a Bajaga i Instruktori rövid időre újra felhagyott a koncertezéssel, majd végül egy Szovjetunióban megrendezett, 42 állomásos turnéval tért vissza, majd Zágrábban és Újvidéken is nagysikerű koncerteket tartott. A Bajaga i Instruktori (és a hozzá hasonló ex-yu legendák) nagyságát jól mutatja, hogy míg az 1990-es évek elején a volt Jugoszlávia területén egyre erősödött a nacionalizmus, a zenekart az ország bármely területe magáénak érezte. 1991-ben megjelent az új, Četiri godišnja doba EP, melyet Jovanka Jovanović operaénekessel rögzített a zenekar. 1992-ben, annak ellenére, hogy kitört a jugoszláv háború, a Bajaga i Instruktori két nagyszabású koncertet tartott Macedóniában és Szlovéniában. 1993-ban a zenekar kiadta legendás Muzika na struju című albumát, illetve megjelenik a háborúellenes Golubica dal is, melyet - másik kettő hasonló témájú szerzeménnyel - Montenegróban és Macedóniában kezdenek promotálni. Bajagić közben – másokhoz hasonlóan – külföldön klubokban kezd játszani. 1994-ben a Bajaga i Instruktori – jelentős érdeklődés mellett – nagyszabású koncertet tervezett Szlovéniában, de a szlovén hatóságok megtagadták a vízum kiadását (bár Szlovénia 1991-ben, a tíznapos háború után megtarthatta függetlenségét, a Jugoszlávia más országaiban még harcok folytak, amelytől a független ország igyekezett elhatárolódni – a szerk.), ami hatalmas felháborodást keltett az országban. Végül Milan Kučan elnök közbenjárására a zenekar tagjai beléphettek az országba ahol a zenekar több koncertet is tartott. Még ebben az évben, a belgrádi és pristinai koncertek után olyan konfliktusok kezdődtek a zenekarban, amelyek végül a Bajaga i Instruktori működését is leállították. Bajagić 1996-ban új tagokkal ismét dolgozni kezdett és év végén rögzítette Od bižuterije do ćilibara, melyen a Ne volim zimu című dalon kívül az összes szerzemény Bajagićé volt. A lemezt 1997 május 12-én Belgrádban, a Trg Republike-n (Szabadság tér) mutatták be. A Bajaga i Instruktori mai napig aktív résztvevője a délszláv zenei életnek, utolsó lemezüket 2015-ben adták ki, de teltházas koncertjeiket ma is töretlen lelkesedés fogadja. Bővebb információk IDE KATTINTVA elérhetők! Fülöp Dóra [2019.12.16.]

