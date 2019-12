Megnéztük: Dívák karácsonya a BOK csarnokban - képekkel

Négy sikeres, befutott, elegáns énekesnő egy ragyogó, hangulatos bulit csapott a BOK csarnokban, a végén igazi karácsonyi hangulattal.

Táncos lányok kezdték a műsort, Beyonce: Run the World (Girls) című dalára adtak elő hip-hop koreográfiát. A táncosok később is visszatértek egy-egy átvezető tánccal a blokkok között, Beyonce másik gigaslágerét, a Crazy in Love-ot viszont hatásosabb lett volna, ha a dívák élőben éneklik el.

Tolvai Reni szóló műsora volt az első rész, a Real thingből Kállay Saunders része felvételről ment, aztán a Nem, nem című dalt adta elő, végül a Megasztár-slágerét, a Carusot. Őt Dér Heni követte, a dalai közül nagy sikert aratott a férfiakat kiosztó Ég veled (" Zéró teljesítmény, negatív rekord") - én a hasonló témájú Sztorit is hiányoltam a műsorból... Kettejüké volt az első duett, Ariana Grande és Nicki Minaj Side to side című slágerét adták elő.

Radics Gigi - a férjem szerint - Disney-hercegnőnek öltözött, és valóban elegáns és meseszerű ruhát viselt. Ő is énekelt angolul és magyarul is, például a Vadonatúj érzést, amiből 2012-ben az első klipje készült. Király Lindaé volt az utolsó szóló blokk, benne a Szerelem utolsó vérig című slágerrel. A Rollin' on a river előadásában Radics Gigi csatlakozott hozzá, a dal és a két énekesnő is abszolút dögös volt, ez volt az est egyik legjobb része.

Újabb táncos átvezető után a négy díva helyet foglalt a színpadon egy-egy fotelben, ahol Dér Heni vezetésével beszélgetni kezdtek. Ez kevésbé volt jó ötlet, mert nem csak az énekesnők ültek le, hanem a hangulat is, a hölgyek karácsonyi szokásai a közönség soraiban nem keltettek érdeklődést. Sorban előadták viszont a kedvenc karácsonyi dalaikat, és az utolsó karácsonyi kedvencek egyben a koncert utolsó dalai is voltak, All I want for Christmas is you, valamint Santa Claus is coming to town, amit a négy díva együtt adott elő.

Érdekes, változatos és igazi csajos koncert volt a Dívák karácsonya, ünnepi hangulattal fűszerezve. Az énekesnők közül Király Linda és Radics Gigi között volt a legjobb a kémia, nekik máskor is érdemes lenne együtt fellépni, de a szóló műsorok is megnyerőek voltak, érdemes lesz eljönni jövőre is.





- Tóth Noémi -

[2019.12.23.]